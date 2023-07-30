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Автомобиль попал под фуру на дороге под Новосибирском — на участке ДТП затруднено движение

На дороге произошло ДТП с участием не менее трех автомобилей

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ДТП случилось вблизи села Ленинское

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В Новосибирской области произошло ДТП с участием фуры. Информация об аварии появилась на сайте 2ГИС. По информации сервиса, дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге 50Н-2116 вблизи села Ленинское Новосибирского района. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи 2ГИС.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд, — сообщил пользователь сервиса Алекс Бар.

На месте аварии находятся сотрудники ДПС

На месте аварии находятся сотрудники ДПС

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На фотографиях, которые опубликовал новосибирец, можно заметить одну машину, которая съехала с дороги и перевернулась, а также автомобиль, который попал под прицеп фуры. На месте аварии находятся сотрудники ДПС.

На участке ДТП затруднено движение

На участке ДТП затруднено движение

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НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

30 июля на трассе в Новосибирской области легковушка столкнулась с большегрузом. В результате аварии пострадал 27-летний мужчина, груз, который перевозила фура, вылетел с дороги и загорелся.

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