Автомобиль попал под фуру на дороге под Новосибирском — на участке ДТП затруднено движение

В Новосибирской области произошло ДТП с участием фуры. Информация об аварии появилась на сайте 2ГИС. По информации сервиса, дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге 50Н-2116 вблизи села Ленинское Новосибирского района. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи 2ГИС.
— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд, — сообщил пользователь сервиса Алекс Бар.
На фотографиях, которые опубликовал новосибирец, можно заметить одну машину, которая съехала с дороги и перевернулась, а также автомобиль, который попал под прицеп фуры. На месте аварии находятся сотрудники ДПС.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
30 июля на трассе в Новосибирской области легковушка столкнулась с большегрузом. В результате аварии пострадал 27-летний мужчина, груз, который перевозила фура, вылетел с дороги и загорелся.