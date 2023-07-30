freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 90.98
eur 99.96
Тема дняБочки с химикатами загорелись после ДТП с фурой
Все новости
Все новости

Бочки с химикатами загорелись после ДТП с фурой в Новосибирской области

Большегруз перевозил бочки с алюминиевой пудрой

531

Авария произошла на трассе в Мошковском районе

Поделиться

Утром 30 июля на трассе в Мошковском районе легковушка столкнулась с большегрузом. В результате аварии груз, который перевозила фура, вылетел с дороги и загорелся. Об этом сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder, ехал в сторону Болотного. На 68-м км дороги водитель выехал на встречную полосу, совершил касательное столкновение с встречным грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. После этого произошло падение груза с автомобиля DAF и его возгорание, — пояснили в инспекции.

Как уточнили в прокуратуре региона, грузовик перевозил бочки с алюминиевой пудрой. На место ДТП выехал прокурор Мошковского района.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГИБДД по НСО

В результате аварии пострадал 27-летний пассажир Toyota Corolla Fielder. Его доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее водитель бетономешалки вылетел на закрытый железнодорожный переезд в поселке Карачи Новосибирской области, где столкнулся с локомотивом. По сообщению очевидцев, мужчина погиб.

По теме

ДТПХимикатыНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter