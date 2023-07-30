Бочки с химикатами загорелись после ДТП с фурой в Новосибирской области

Утром 30 июля на трассе в Мошковском районе легковушка столкнулась с большегрузом. В результате аварии груз, который перевозила фура, вылетел с дороги и загорелся. Об этом сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.
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Как уточнили в прокуратуре региона, грузовик перевозил бочки с алюминиевой пудрой. На место ДТП выехал прокурор Мошковского района.
В результате аварии пострадал
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее водитель бетономешалки вылетел на закрытый железнодорожный переезд в поселке Карачи Новосибирской области, где столкнулся с локомотивом. По сообщению очевидцев, мужчина погиб.