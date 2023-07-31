freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 90.98
eur 99.96
СрочноГрузовик загорелся рядом со складом
Все новости
Все новости

Под Новосибирском загорелся грузовик — пожар попал на видео

Огонь потушили сотрудники частной пожарной охраны

1 085

На месте работала частная пожарная охрана

Поделиться

Под Новосибирском сегодня, 31 июля, загорелся грузовик. По словам автора видео, автомобиль был рядом со складом «Озон».

Видео с места происшествия выложили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло возле поселка Павино в Новосибирском районе. Загорелась кабина грузового автомобиля.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Водитель грузовика не пострадал

Видео: Новосибирск с огоньком / телеграм-канал

— Пожар ликвидировали специалисты частной пожарной охраны складского комплекса до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огнем повреждена кабина на площади 5 квадратных метров, — добавили в МЧС по Новосибирской области.

Водитель в пожаре не пострадал.

На прошедших выходных на трассе в Мошковском районе легковушка столкнулась с большегрузом. В результате аварии груз, который перевозила фура, вылетел с дороги и загорелся.

По теме

ГрузовикПожарМЧСНовосибирский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter