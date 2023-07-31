Под Новосибирском загорелся грузовик — пожар попал на видео

Под Новосибирском сегодня, 31 июля, загорелся грузовик. По словам автора видео, автомобиль был рядом со складом «Озон».
Видео с места происшествия выложили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло возле поселка Павино в Новосибирском районе. Загорелась кабина грузового автомобиля.
— Пожар ликвидировали специалисты частной пожарной охраны складского комплекса до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огнем повреждена кабина на площади 5 квадратных метров, — добавили в МЧС по Новосибирской области.
Водитель в пожаре не пострадал.
На прошедших выходных на трассе в Мошковском районе легковушка столкнулась с большегрузом. В результате аварии груз, который перевозила фура, вылетел с дороги и загорелся.