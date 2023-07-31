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СрочноПассажир погиб в ДТП с микроавтобусом на Алтае
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Микроавтобус Mercedes врезался в ассенизатор на Алтае — в аварии погиб человек

Всего в автобусе было 20 человек

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ДТП произошло утром 31 июля

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В Чемальском районе Республики Алтай сегодня, 31 июля, произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. Как рассказали в МЧС по региону, сообщение об аварии поступило в 10:06.

В 3 километрах от села Чемал столкнулись ассенизатор HINO с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате получили травмы 7 человек, в том числе ребенок. Один человек скончался по пути в Чемальскую районную больницу. Всего в микроавтобусе было 20 человек, из которых двое — дети.

— Для оказания помощи на место происшествия приехали пожарные Чемальской пожарно-спасательной части № 5 в количестве 6 человек, 2 единиц техники, — рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.

Сотрудники МЧС оказали первую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, помогли транспортировать пострадавших до машины скорой помощи, отключили аккумулятор у авто. На месте также работала 2 сотрудника полиции и 4 сотрудника скорой помощи на 2 автомобилях.

На прошлой неделе в Омском районе на трассе Челябинск — Новосибирск произошло ДТП, в котором погибли четыре человека — водитель автомобиля «Рено» и члены его семьи, включая двоих детей.

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