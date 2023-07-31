Микроавтобус Mercedes врезался в ассенизатор на Алтае — в аварии погиб человек

В Чемальском районе Республики Алтай сегодня, 31 июля, произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. Как рассказали в МЧС по региону, сообщение об аварии поступило в 10:06.
В 3 километрах от села Чемал столкнулись ассенизатор HINO с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате получили травмы 7 человек, в том числе ребенок. Один человек скончался по пути в Чемальскую районную больницу. Всего в микроавтобусе было 20 человек, из которых двое — дети.
— Для оказания помощи на место происшествия приехали пожарные Чемальской пожарно-спасательной части
Сотрудники МЧС оказали первую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, помогли транспортировать пострадавших до машины скорой помощи, отключили аккумулятор у авто. На месте также работала 2 сотрудника полиции и 4 сотрудника скорой помощи на 2 автомобилях.
На прошлой неделе в Омском районе на трассе Челябинск — Новосибирск произошло ДТП, в котором погибли четыре человека — водитель автомобиля «Рено» и члены его семьи, включая двоих детей.