Ночью 28 июля Москву пытался атаковать беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет, — написал Собянин в своем телеграм-канале.
Ранее мы сообщали о том, что по Москве ударили два беспилотника. Один попал в высотку бизнес-центра.
30 мая атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье, несколько зданий получили незначительные повреждения. Сначала стало известно об инциденте в Новой Москве на улице Атласова, 11 — в многоэтажном жилом доме выбило стекла. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, однако признаков пожара обнаружено не было. Очевидцы слышали звук взрыва. Позже похожие на беспилотник фрагменты обнаружили вокруг дома.
Позднее поступила информация о взрывах еще в двух домах на западе и юго-западе столицы. В полиции сообщили, что в нескольких домах были разбиты стекла. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку БПЛА. По его словам, несколько зданий получили незначительные повреждения. Еще несколько беспилотников сбили на подлете к столице, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Минобороны России сообщило, что за атакой на Москву стоит Киев. По данным ведомства, столицу атаковали восемь дронов, их удалось сбить. Следственный комитет завел дело о теракте после атаки беспилотников на Москву (