Москву пытался атаковать беспилотник

Ранее мы сообщали о том, что по Москве ударили два беспилотника. Один попал в высотку бизнес-центра.

30 мая атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье, несколько зданий получили незначительные повреждения. Сначала стало известно об инциденте в Новой Москве на улице Атласова, 11 — в многоэтажном жилом доме выбило стекла. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, однако признаков пожара обнаружено не было. Очевидцы слышали звук взрыва. Позже похожие на беспилотник фрагменты обнаружили вокруг дома.