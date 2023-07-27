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Тема дняНа Бердском шоссе насмерть сбили велосипедиста
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Пешеход попал под фуру на омской трассе: фото с места смертельного ДТП

56-летний мужчина погиб

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Грузовик насмерть сбил 56-летнего пешехода в Новосибирской области

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В Новосибирской области фура насмерть сбила 56-летнего пешехода в Чановском районе. Трагедия произошла утром 27 июля.

Грузовик «Даф» ехал по трассе Р-254 из Омска в сторону Новосибирска. Он наехал на мужчину, переходившего проезжую часть. В результате полученных травм пешеход скончался на месте.

На кадрах, сделанных ГИБДД, видно, что грузовик стоит на обочине. На место прибыли сотрудники ДПС.

— Сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, — сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД по Новосибирской области.

Еще одна смертельная авария произошла сегодня утром на Бердском шоссе. Автомобиль Hyundai насмерть сбил велосипедиста.

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