Пешеход попал под фуру на омской трассе: фото с места смертельного ДТП

В Новосибирской области фура насмерть сбила 56-летнего пешехода в Чановском районе. Трагедия произошла утром 27 июля.
Грузовик «Даф» ехал по трассе Р-254 из Омска в сторону Новосибирска. Он наехал на мужчину, переходившего проезжую часть. В результате полученных травм пешеход скончался на месте.
На кадрах, сделанных ГИБДД, видно, что грузовик стоит на обочине. На место прибыли сотрудники ДПС.
— Сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, — сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД по Новосибирской области.
Еще одна смертельная авария произошла сегодня утром на Бердском шоссе. Автомобиль Hyundai насмерть сбил велосипедиста.