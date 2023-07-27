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На Бердском шоссе насмерть сбили велосипедиста — в сторону Академгородка собралась пробка

Мужчина погиб на месте аварии

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Авария произошла 27 июля утром

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В Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе водитель на Hyundai Solaris задавил велосипедиста. Мужчина погиб на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла 27 июля в 08:10. Водитель 29 лет на автомобиле Hyundai Solaris ехал по Бердскому шоссе со стороны улицы Лесосечной в сторону улицы Проспект Строителей. Недалеко, на улице Речкуновской, 15/1, задавил 69-летнего мужчину на велосипеде.

— Велосипедист двигался в попутном направлении и перестраивался с крайней правой полосы в левую. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1954 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На участке собралась километровая пробка

На участке собралась километровая пробка

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26 июля на Северном объезде столкнулись три грузовика. В ДТП погиб один человек, двое получили незначительные травмы.

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