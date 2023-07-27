На Бердском шоссе насмерть сбили велосипедиста — в сторону Академгородка собралась пробка

В Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе водитель на Hyundai Solaris задавил велосипедиста. Мужчина погиб на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла 27 июля в 08:10. Водитель 29 лет на автомобиле Hyundai Solaris ехал по Бердскому шоссе со стороны улицы Лесосечной в сторону улицы Проспект Строителей. Недалеко, на улице Речкуновской, 15/1, задавил 69-летнего мужчину на велосипеде.