«Разговаривал с ним, чтобы не отключился»: в ДТП на Северном объезде погиб водитель грузовика

При этом в чатах поселков, которые расположены недалеко от места аварии, сообщают, что до приезда скорой помощи погиб водитель грузовика «Шахман».

— Муж разговаривал с ним, чтобы не отключился, но не помогло. Успел сказать, что не спал, потом сказал: «Помогите, я отключаюсь» и умер. Ему на вид лет 45. Из фуры, говорят, и сигналили ему, и моргали. Водитель фуры живой, только голова кровит сильно, — сообщили в местном чате.