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СрочноПоявились кадры с места ДТП на Северном объезде
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«Разговаривал с ним, чтобы не отключился»: в ДТП на Северном объезде погиб водитель грузовика

Два человека получили незначительные травмы

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Авария произошла утром 26 июля

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В ДТП на Северном объезде в Новосибирске погиб один человек, один получил незначительные травмы. Об этом сообщили НГС в скорой помощи. Позже в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что травмированы два человека.

ДТП произошло сегодня утром, 26 июля, недалеко от коттеджного поселка Рыбачий. Движение по Северному объезду пока еще затруднено в обе стороны. Как сообщают пользователи сервиса «Яндекс.Карты», столкнулись грузовик «Шахман» и две фуры.

При этом в чатах поселков, которые расположены недалеко от места аварии, сообщают, что до приезда скорой помощи погиб водитель грузовика «Шахман».

— Муж разговаривал с ним, чтобы не отключился, но не помогло. Успел сказать, что не спал, потом сказал: «Помогите, я отключаюсь» и умер. Ему на вид лет 45. Из фуры, говорят, и сигналили ему, и моргали. Водитель фуры живой, только голова кровит сильно, — сообщили в местном чате.

Два человека получили травмы

Два человека получили травмы

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла примерно в 06:40. Водитель грузового автомобиля «Шахман» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовыми автомобилями «Мерседес» и «Вольво».

В результате ДТП на месте скончался водитель автомобиля «Шахман» — 41-летний мужчина, травмированы 42-летний водитель «Мерседеса» и его пассажир.

— Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по ликвидации заторной ситуации на месте происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили в пресс-службе.

Недавно в Новосибирской области фура столкнулась с автобусом. В пассажирском транспорте находились 19 человек, четверо пострадали.

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