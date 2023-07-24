Новосибирец погиб во время отдыха на Алтае — он оступился и упал на берег Катуни

22 июля в Республике Алтай погиб житель Новосибирска. Он упал на камни с высоты 10 метров.
— Поступило сообщение МВД о том, что в 6 километрах от села Чемал мужчина оступился на береговой линии реки Катунь высотой 10 метров. Упал на камни, признаков жизни не подавал, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.
Тело 41-летнего новосибирцев эвакуировали спасатели. Известно, что он гулял по берегу один.
В этом году туристка на Алтае пострадала от камнепада при восхождении к ледникам на горе Ак-Тру. Женщину эвакуировали спасатели с помощью носилок.