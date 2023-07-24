На Челюскинцев 12-летняя девочка решила перелезть с балкона на балкон и повисла на высоте

В Новосибирске 12-летняя девочка чуть не сорвалась с высоты пятого этажа, когда пыталась перелезть на соседский балкон. Инцидент произошел вчера, 23 июля, около 21:25 на улице Челюскинцев.
— Поступило обращение, что с балкона
Спасателям удалось выяснить, что две
— Одна закрыла другую на балконе. Девочка решила перелезть на соседний балкон, но не смогла и повисла на балконе. По счастливой случайности ребенку удалось удержаться и не упасть, — отметили в группе.
Вчера так же голый мальчик чуть не выпал из окна под Новосибирском в городе Оби.