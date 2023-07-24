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На Челюскинцев 12-летняя девочка решила перелезть с балкона на балкон и повисла на высоте

Оказалось, что ее на балконе закрыла подруга

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Спасатели прибыли на вызов через 5 минут

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В Новосибирске 12-летняя девочка чуть не сорвалась с высоты пятого этажа, когда пыталась перелезть на соседский балкон. Инцидент произошел вчера, 23 июля, около 21:25 на улице Челюскинцев.

— Поступило обращение, что с балкона 5-го этажа свисает 12-летняя девочка. Спасатели прибыли на адрес в течение пяти минут. За это время домой вернулась мама ребенка и сотрудники полиции успели затащить ребенка на балкон, — говорится в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».

Спасателям удалось выяснить, что две 12-летние девочки остались дома одни.

— Одна закрыла другую на балконе. Девочка решила перелезть на соседний балкон, но не смогла и повисла на балконе. По счастливой случайности ребенку удалось удержаться и не упасть, — отметили в группе.

Вчера так же голый мальчик чуть не выпал из окна под Новосибирском в городе Оби.

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БалконСпасатели МАССМАССПолиция
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