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Голый мальчик свесился из окна многоэтажки и чуть не выпал под Новосибирском — полиция нашла его мать

Проводится проверка инцидента

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Мальчик не пострадал

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Голый мальчик чуть не выпал из окна под Новосибирском в городе Оби. Ребенка заметили прохожие вчера, 23 июля, на пятом этаже дома на улице Военный Городок.

Фото появилось в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте». Как сообщили очевидцы, в итоге кто-то стащил ребенка внутрь квартиры. На место вызвали полицию.

— Сотрудники полиции выезжали на место. На момент прибытия ребенка на подоконнике уже не было. С мамой проведена профилактическая беседа о недопущении подобных ситуаций. Проводится проверка, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В начале июня в многоэтажке на улице Шевченко маленький ребенок кидал из окна предметы и высовывался в окно.

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