Голый мальчик свесился из окна многоэтажки и чуть не выпал под Новосибирском — полиция нашла его мать

Голый мальчик чуть не выпал из окна под Новосибирском в городе Оби. Ребенка заметили прохожие вчера,
Фото появилось в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте». Как сообщили очевидцы, в итоге кто-то стащил ребенка внутрь квартиры. На место вызвали полицию.
— Сотрудники полиции выезжали на место. На момент прибытия ребенка на подоконнике уже не было. С мамой проведена профилактическая беседа о недопущении подобных ситуаций. Проводится проверка, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В начале июня в многоэтажке на улице Шевченко маленький ребенок кидал из окна предметы и высовывался в окно.