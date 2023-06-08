Пока отец спал: ребенок начал швыряться вещами из окна 13-этажа на Шевченко

Вчера вечером в многоэтажке на улице Шевченко маленький ребенок кидал из окна предметы и высовывался в окно. Обеспокоенные соседи вызвали спасателей МАСС.
— Проведена разведка, сбор информации. В квартире находится отец ребёнка, который спал в соседней комнате. Проведена профилактическая беседа, информация о происшествии доведена до сотрудников отдела полиции, — сообщили в МАСС.
В январе в Новосибирске запертыми в квартире оказались трое маленьких детей — дверь тоже пришлось открывать спасателям. Инцидент произошел в доме на улице Забалуева в Ленинском районе.