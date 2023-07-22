Кроссовер Toyota «повис» на бордюре на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

В Новосибирске сегодня, 22 июля, утром на Гусинобродском шоссе произошло ДТП. Автомобиль Toyota «повис» на бордюрной плите, которая разделяет две полосы.
— На въезде вещевого рынка «Восток» произошло ДТП, о пострадавших нет информации, — рассказал читатель НГС.
У автомобиля прикрыт автономер. По данным 2ГИС, затора из-за ДТП не произошло. Как рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, в ДТП никто не пострадал, его оформили с материальным ущербом.
Вчера вечером, 21 июля, произошла авария с участием хетчбэка Nissan Note и автомобиля скорой медицинской помощи. Авария произошла на улице Хилокской.