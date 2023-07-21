Легковушка столкнулась со скорой на левом берегу Новосибирска — фото последствий аварии

В Новосибирске вечером 21 июля произошла авария с участием хэтчбека Nissan Note и кареты скорой медицинской помощи. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
Как говорится в посте, авария произошла на улице Хилокской напротив автоцентра Lada. По словам очевидцев, из-за аварии на дороге образовалась пробка.
— Движение в сторону кольца полностью заблокировано, образовался затор. Водители вынуждены объезжать место ДТП по встречке, — говорится в посте.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. В инспекции пояснили, что уточняют информацию.
Ранее на пересечении улиц Кошурникова и Фрунзе произошла авария с участием седана и машины скорой помощи. Момент ДТП попал на видео.