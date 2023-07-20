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Тема дняМомент ДТП со скорой попал на видео
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Момент ДТП со скорой на Фрунзе попал на видео — показываем кадры с места

Судя по ролику, скорая врезалась в легковой автомобиль

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Стали известны подробности столкновения легковушки и скорой в Новосибирске

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Момент утреннего ДТП с машиной скорой и автомобилем «Шкода-Октавия», которое произошло утром 20 июля в Новосибирске, попал на видео. Его опубликовал «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что «Шкода» заехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора. В нее в этот момент врезалась скорая с включенной мигалкой.

После столкновения на место аварии прибыли машина МЧС и еще одна бригада медиков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Опубликованы кадры столкновения скорой с легковушкой в Новосибирске

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

— На территории Дзержинского района у дома на улице Фрунзе, 75 произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля скорой медицинской помощи и автомобиля «Шкода-Октавия». ДТП оформлено с материальным ущербом, — рассказали ранее в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В аварии никто не пострадал.

18 июля ВАЗ столкнулся с грузовиком под Новосибирском. Пострадали два человека.

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