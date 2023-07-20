Момент ДТП со скорой на Фрунзе попал на видео — показываем кадры с места

Момент утреннего ДТП с машиной скорой и автомобилем «Шкода-Октавия», которое произошло утром
На кадрах видно, что «Шкода» заехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора. В нее в этот момент врезалась скорая с включенной мигалкой.
После столкновения на место аварии прибыли машина МЧС и еще одна бригада медиков.
— На территории Дзержинского района у дома на улице Фрунзе, 75 произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля скорой медицинской помощи и автомобиля «Шкода-Октавия». ДТП оформлено с материальным ущербом, — рассказали ранее в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В аварии никто не пострадал.
18 июля ВАЗ столкнулся с грузовиком под Новосибирском. Пострадали два человека.