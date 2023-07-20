Момент ДТП со скорой на Фрунзе попал на видео — показываем кадры с места

Момент утреннего ДТП с машиной скорой и автомобилем «Шкода-Октавия», которое произошло утром 20 июля в Новосибирске, попал на видео. Его опубликовал «АСТ-54» во «ВКонтакте».



На кадрах видно, что «Шкода» заехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора. В нее в этот момент врезалась скорая с включенной мигалкой.

