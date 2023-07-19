«Дом горел открытым огнем»: в новосибирском селе два человека погибли на пожаре

В селе Верх-Ича Куйбышевского района Новосибирской области на пожаре погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.



— Сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи. Когда пожарные приехали, частный деревянный дом горел открытым огнем, кровля полностью обрушилась, как и потолок, — сообщили в ведомстве.

