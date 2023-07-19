«Дом горел открытым огнем»: в новосибирском селе два человека погибли на пожаре

В селе Верх-Ича Куйбышевского района Новосибирской области на пожаре погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
— Сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи. Когда пожарные приехали, частный деревянный дом горел открытым огнем, кровля полностью обрушилась, как и потолок, — сообщили в ведомстве.
30 минут специалисты ликвидировали открытое горение. Во время разбора сгоревших и рухнувших конструкций они нашли тела двоих погибших. Площадь пожара — 64
В СУ СКР по Новосибирской области не смогли назвать, сколько было лет погибшим, и уточнили, что готовят релиз. Собственные анонимные источники НГС сообщили, что погибшие 1953 года рождения.
Ранее НГС писал, как на стоянке в районе Хилка полностью сгорели фура и ВАЗ. Пожарные остановили переход огня на соседний гараж.