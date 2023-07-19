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«Дом горел открытым огнем»: в новосибирском селе два человека погибли на пожаре

Происшествие случилось в одном из сел региона

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От дома почти ничего не осталось

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В селе Верх-Ича Куйбышевского района Новосибирской области на пожаре погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— Сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи. Когда пожарные приехали, частный деревянный дом горел открытым огнем, кровля полностью обрушилась, как и потолок, — сообщили в ведомстве.

30 минут специалисты ликвидировали открытое горение. Во время разбора сгоревших и рухнувших конструкций они нашли тела двоих погибших. Площадь пожара — 64 кв. м. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В СУ СКР по Новосибирской области не смогли назвать, сколько было лет погибшим, и уточнили, что готовят релиз. Собственные анонимные источники НГС сообщили, что погибшие 1953 года рождения.

Ранее НГС писал, как на стоянке в районе Хилка полностью сгорели фура и ВАЗ. Пожарные остановили переход огня на соседний гараж.

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