Штурмовик Су-25 упал в Ейске

Военный самолет Су-25 упал в акватории Азовского моря. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По предварительной информации, штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома.
Очевидцы сняли момент падения на видео.
Сообщается, что штурмовик упал в 2 километрах от берега напротив Армавицкой улицы.
В пресс-службе Южного военного округа рассказали, что предварительной причиной инцидента стал отказ двигателя.
Известно, что Су-25 двигался в сторону поселка Александровка, но стал терять высоту. Пилот сумел катапультироваться, сейчас его экстренно везут в реанимацию.
По данным ЕДДС Ейского района, информация о том, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25, поступила около 15:00 мск. Жертв и разрушений в результате происшествия нет.
Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.