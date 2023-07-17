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Тема дняШтурмовик Су-25 упал в Ейске
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Штурмовик Су-25 упал в Ейске

Пилот успел катапультироваться

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Су-25 совершал тренировочный полет

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Военный самолет Су-25 упал в акватории Азовского моря. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительной информации, штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома.

Очевидцы сняли момент падения на видео.

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Видео: Барахолка Ейск / T.me

Сообщается, что штурмовик упал в 2 километрах от берега напротив Армавицкой улицы.

В пресс-службе Южного военного округа рассказали, что предварительной причиной инцидента стал отказ двигателя.

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Видео: Барахолка Ейск / T.me


Известно, что Су-25 двигался в сторону поселка Александровка, но стал терять высоту. Пилот сумел катапультироваться, сейчас его экстренно везут в реанимацию.

По данным ЕДДС Ейского района, информация о том, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25, поступила около 15:00 мск. Жертв и разрушений в результате происшествия нет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Барахолка Ейск / T.me

Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.

Су-25СамолетКрушениеАзовское мореМинистерство обороныШтурмовик
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