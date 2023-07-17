На берегу Оби был найден труп мужчины — в местном СНТ считают, что погибшему перерезали горло

Под Новосибирском на берегу реки Оби в субботу,
— Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
Как сообщил читатель НГС, трагедия произошла в СНТ «Автомобилист». В редакцию попали скриншоты из местного чата с подробностями происшествия. Как утверждают местные жители, погиб председатель СНТ.
— Около СНТ «Автомобилист» неизвестными был убит с особой жестокостью (перерезано горло) председатель СНТ, — сообщают в чате.
Как рассказала НГС создательница чата Анна, информацию об убийстве активно обсуждают местные жители, но официального подтверждения у нее не было.
В 2022 году председателем СНТ «Автомобилист» был Игорь Марченко. Он боролся за восстановление берега на реке Оби. Сегодня телефон Игоря Марченко недоступен.
В начале июля в селе Усть-Лебедь Республики Алтай турист из Новосибирской области якобы из-за ревности забил до смерти свою супругу — социального педагога.