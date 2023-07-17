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СрочноНа берегу Оби был найден труп мужчины с ранениями
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На берегу Оби был найден труп мужчины — в местном СНТ считают, что погибшему перерезали горло

По словам жителей, погиб председатель садового товарищества «Автомобилист»

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Трагедия произошла в СНТ «Автомобилист»

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Под Новосибирском на берегу реки Оби в субботу, 15 июля, было найдено тело мужчины. Сейчас следователи ведут доследственную проверку.

— Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Как сообщил читатель НГС, трагедия произошла в СНТ «Автомобилист». В редакцию попали скриншоты из местного чата с подробностями происшествия. Как утверждают местные жители, погиб председатель СНТ.

— Около СНТ «Автомобилист» неизвестными был убит с особой жестокостью (перерезано горло) председатель СНТ, — сообщают в чате.

Как рассказала НГС создательница чата Анна, информацию об убийстве активно обсуждают местные жители, но официального подтверждения у нее не было.

В 2022 году председателем СНТ «Автомобилист» был Игорь Марченко. Он боролся за восстановление берега на реке Оби. Сегодня телефон Игоря Марченко недоступен.

В начале июля в селе Усть-Лебедь Республики Алтай турист из Новосибирской области якобы из-за ревности забил до смерти свою супругу — социального педагога.

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