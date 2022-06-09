Сотня дач под Новосибирском вот-вот упадет в Обь — берег разрушается 7 лет под присмотром властей
На укрепление берега надо больше 300 миллионов рублей — деньги в правительстве найти не могут
В СНТ «Автомобилист» под Новосибирском уже 7 лет активно разрушается берег реки. В этом году во время половодья из-за разрушений упала стоящая рядом с домом сосна. В Министерстве природы Новосибирской области проблему признают и говорят, что на ее решение нужно потратить более 300 миллионов рублей. Таких денег у правительства региона нет. Каждый год местные жители ждут, когда вместе с берегом в Обь упадут их дома. В проблеме разбиралась Елизавета Шаталова.
Само растаяло
Председатель СНТ «Автомобилист» Игорь Марченко рассказал НГС, что в 2004 году рядом с дачами отсыпали косу, которая существовала до 2015 года. В 2015 году жители заметили, что коса вместе с берегом потихоньку исчезает. Тогда они начали писать властям. Письма потоком шли как в местное Министерство природных ресурсов и экологии, так и к президенту России. Власти неоднократно приезжали на место, чтобы оценить ситуацию, но решения до сих пор нет.
— Из года в год идет обрушение береговой линии. На обращения к властям — одни отписки. Как об стенку горох. У меня целая папка, 7 лет я к ним обращаюсь, чтобы приняли меры по этому вопросу, — поделился Игорь Марченко.
На одном из выездных совещаний в 2015 году в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области (итоговый документ есть в распоряжении редакции) решили, что во всем виноват лед. По мнению специалистов, он образует затор, из-за которого течение смещается к берегу. Лед предложили взрывать.
При этом, как утверждает Игорь Марченко, специалисты приехали уже после того, как лед растаял, — это подтверждается и предоставленными НГС документами. 3 марта в МЧС провели совещание и решили разработать план и определить дату ледового взрыва, 6 марта согласовали работы, а 15 марта обнаружили, что ледового затора нет. Но взрыв, считает Марченко, всё равно не решил бы проблему.
— Ледовый затор провоцирует то, что у нас берег уходит: лед лежит на отмели, он бьет берег и срезает его. Взрыв только лед убрать может. Если не можете взорвать, то ладно, бог с ним. Я предлагал: нужно прочистить фарватер и песок набросать на берег, — поделился председатель СНТ.
Еще одно совещание прошло в 2018 году — тогда эксперты пришли к выводу, что под угрозой обрушения находятся более 100 дачных участков в СНТ «Автомобилист», «Ветеран войны» и «Олимпиец».
— Интенсивность переработки берега составляет 2–3 метра в год. Расстояние до ближайших участков 5–10 метров. В результате установлено, что причиной интенсивного обрушения берега (в длину около 2000 метров, в глубину — до 20 метров) является постоянное смещение основного течения открытого русла и судового хода к береговой линии. Это приводит к обрушению берега с находящимся на нем садоводческими строениями и к снижению глубин на судоходном участке реки, — указано в итоговом документе.
По результатам совещания решено было подготовить план работ, которые минимизируют обрушение берега. С тех пор вода успела подступить к домам, а план работ, если он и был, так и не реализовали.
Ваши жизни вне опасности
В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области в ответ на запрос НГС сообщили, что с 2015 года им поступило 25 обращений граждан по поводу разрушения берега рядом с СНТ «Автомобилист». Как утверждают в ведомстве, в районе пристани Ягодная рядом с дачами проводится постоянный мониторинг и обследования береговой полосы.
— 14 октября 2021-го сотрудниками министерства проведен очередной осмотр левого берега реки Оби в районе вышеуказанных садовых товариществ. В результате осмотра береговой линии протяженностью 1,5 километра установлено, что на отдельных участках береговой полосы наблюдалось обрушение берега, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Последняя выездная комиссия была 24 апреля 2022 года. В ней, помимо чиновников, участвовали представители МЧС, администрации Новосибирского района, филиала «ВерхнеОбьрегионводхоз» и Западно-Сибирского УГМС. Они установили, что на протяжении 300 метров наблюдается переработка берега возле СНТ «Автомобилист» и «Ветеран войны». При этом угрозы для жизни и здоровья дачников в ближайшее время не прогнозируется, сочли члены комиссии.
Решение есть, денег — нет
По мнению Минприроды, чтобы остановить разрушение берега, нужно сместить судовой ход, построить продольную струенаправляемую дамбу, возвести серию полузапруд вдоль левого берега и сделать укрепление берега в районе садоводческих товариществ. Технические решения в ведомстве разработали, но на них нужно от 350 до 450 миллионов рублей.
— Такими средствами правительство Новосибирской области в настоящее время не располагает, — констатировали в Министерстве природы.
Ведомство также обратилось в Федеральное агентство морского и речного транспорта с просьбой перенести судовой ход подальше от разрушающегося берега, но в Росморечфлоте ответили, что из-за оптимизации бюджета реконструкцию и восстановление внутренних путей по Оби на участке от подходного канала Новосибирского шлюза до устья Томи в федеральную программу не включили — нашлись более приоритетные задачи.
Софинансирование из федерального бюджета можно получить, если жителям будет угрожать опасность. Но берег возле СНТ «Автомобилист» находится за границами населенных пунктов, а для дач субсидии не предназначены.
Похожая история, но в городе и с гораздо более серьезными последствиями, произошла на реке Тула. Новосибирцы восемь лет живут в доме, который в любой момент может оказаться в воде — в овраге уже лежит баня, и совсем скоро к ней присоединится летняя кухня. Семья выиграла уже четыре суда, но мэрия не признает жилье непригодным. Укреплять берег слишком дорого — на это нужно около 55 миллионов рублей, а дом хоть и стоит в опасном месте, выглядит хорошо. Корреспондент НГС Александра Бруня посмотрела, как живут люди над пропастью.