Сотня дач под Новосибирском вот-вот упадет в Обь — берег разрушается 7 лет под присмотром властей

— Ледовый затор провоцирует то, что у нас берег уходит: лед лежит на отмели, он бьет берег и срезает его. Взрыв только лед убрать может. Если не можете взорвать, то ладно, бог с ним. Я предлагал: нужно прочистить фарватер и песок набросать на берег, — поделился председатель СНТ.

Еще одно совещание прошло в 2018 году — тогда эксперты пришли к выводу, что под угрозой обрушения находятся более 100 дачных участков в СНТ «Автомобилист», «Ветеран войны» и «Олимпиец».

— Интенсивность переработки берега составляет 2–3 метра в год. Расстояние до ближайших участков 5–10 метров. В результате установлено, что причиной интенсивного обрушения берега (в длину около 2000 метров, в глубину — до 20 метров) является постоянное смещение основного течения открытого русла и судового хода к береговой линии. Это приводит к обрушению берега с находящимся на нем садоводческими строениями и к снижению глубин на судоходном участке реки, — указано в итоговом документе.