«Сотрудница полиции едва не выломала нам дверь»: пятиклассницу поставили на учет из-за «плохой» матери — та отстояла свою честь в суде

Бедный, бедный ребенок

Постфактум, признается Анастасия, она поняла, что причиной жутковатой фантасмагории, которая продолжилась и после окончания учебного года, стали радостные изменения в ее жизни. Долгое время мама и ее дочь Лиза жили вдвоем и были вполне счастливы, а потом Анастасия познакомилась с мужчиной и начала уделять время не только девочке.



— Там было всё вместе: новая школа (она очень не хотела переезжать), мой муж — 9 лет мы с ней прожили вдвоем, а потом появился какой-то мужчина. Она, можно сказать, приревновала [меня к отчиму], — говорит женщина. — Начала привлекать к себе внимание, но не мое, а учителей и детей. У нее была одноклассница в очень тяжелом положении, с серьезными проблемами, которая обратилась за помощью к учителям и эту помощь и внимание получила. Лиза это запомнила и начала вести себя похоже.

