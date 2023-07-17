«Сотрудница полиции едва не выломала нам дверь»: пятиклассницу поставили на учет из-за «плохой» матери — та отстояла свою честь в суде

Сибирячка Анастасия Ш. попала в необычную и откровенно пугающую ситуацию: руководство школы, где учится ее дочка, решило спасти ребенка от матери и всерьез взялось за контроль над семьей — в частности, добилось постановки ее на учет в отделе по делам несовершеннолетних (ПДН). Абсурд ситуации заключается в том, что у опеки и полицейских никаких претензий к Анастасии нет: женщина в суде доказала, что хорошо заботится о дочери. Зато вопросы к директрисе и ее заместителю появились у самой сибирячки. И не только у нее: дело происходит в той самой 102-й школе, учащаяся которой в феврале 2023 года пыталась покончить с собой. Журналисты НГС выслушали историю о том, чем может кончиться детское желание привлечь к себе внимание, и попытались понять, кто неправ в непростой истории.
Бедный, бедный ребенок
Постфактум, признается Анастасия, она поняла, что причиной жутковатой фантасмагории, которая продолжилась и после окончания учебного года, стали радостные изменения в ее жизни. Долгое время мама и ее дочь Лиза жили вдвоем и были вполне счастливы, а потом Анастасия познакомилась с мужчиной и начала уделять время не только девочке.
— Там было всё вместе: новая школа (она очень не хотела переезжать), мой муж — 9 лет мы с ней прожили вдвоем, а потом появился какой-то мужчина. Она, можно сказать, приревновала [меня к отчиму], — говорит женщина. — Начала привлекать к себе внимание, но не мое, а учителей и детей. У нее была одноклассница в очень тяжелом положении, с серьезными проблемами, которая обратилась за помощью к учителям и эту помощь и внимание получила. Лиза это запомнила и начала вести себя похоже.
Сказать, что до этого Анастасия и Лиза жили без проблем, конечно, нельзя. Небогатая и не имеющая собственного жилья семья переезжала с места на место, и за пять лет учебы девочка сменила четыре школы. Пару раз она залезала к маме в кошелек, посчитав, что карманных денег ей достается слишком мало, потом решила в подробностях изучить, чем девочки отличаются от мальчиков — на примере видео 18+.
Анастасия наказала дочку, лишив карманных денег и перестав пополнять счет за интернет. Вероятно, в тот момент Лиза и в самом деле чувствовала себя нелюбимой и всеми покинутой.
— 20 декабря мне написала наша классный руководительница, и меня пригласили на беседу с директором по поводу адаптации ребенка в пятом классе, — вспоминает Анастасия. — Я пришла, и оказалось, что это беседа — совет профилактики по безнадзорности, где мне начали рассказывать о том, какая я плохая мать, что я не забочусь о своем ребенке, не кормлю ее. В конце встречи школьный психолог Ольга Геннадьевна мне сказала такую фразу: «У вас надо забрать ребенка».
Оскорбленная женщина немедленно ушла, но проблемы маленькой семьи на этом только начинались. Перед самым Новым годом в квартиру женщины пришли полицейские.
— Я их впустила, потому что они спросили: «Вы знаете, что у вас девочка высказывает мысли суицидального характера?» Больше трех часов мы разговаривали. Они мне показали тетради моей дочери, тетради от октября месяца, где на полях она оставляла какие-то заметки: ни сами тетрадки, ни эти фотографии мне в итоге так никто и не отдал.
По словам Анастасии, в тот вечер ни она, ни дочка всё еще не осознавали серьезности ситуации. Женщина была на седьмом небе от счастья, когда поняла, что Лиза не собирается кончать с собой, а просто манипулирует взрослыми. Дочь радовалась, что мама, как прежде, думает только о ней.
— Когда я разговаривала с ПДН, она стояла в соседней комнате, подслушивала и смеялась, — невесело усмехается Анастасия. — Вы бы видели, с каким довольным лицом она подписывала тогда документы… Столько внимания к ее персоне!
На зимних каникулах история повторилась с незначительными изменениями. На этот раз вместе с полицейскими домой явилась социальный педагог: Лиза несколько часов просидела в школе, объяснив, что мама не пускает ее домой. Анастасия утверждает, что была в шоке: ничего подобного ей и в голову прийти не могло.
В процессе разбирательства школьница, по словам мамы, призналась, что сказала учителям неправду. Но колесо системы уже закрутилось: на комиссии по делам несовершеннолетних было решено, что Анастасия плохо исполняет свои родительские обязанности. Формальной причиной стали не опасения учителей и психологов, а то, что Анастасия поругалась с сожителем при ребенке. Женщине вынесли предупреждение, семью поставили на учет в ПДН.
— Было принято решение, что я виновата, что я — плохая мать. «Допускает конфликты со своим сожителем в присутствии дочери. Тем самым наносит вред ее психическому и духовно-нравственному развитию», — цитирует Анастасия.
К тому моменту она уже знала, что и кому именно рассказывала Лиза. «Брошенную ради мужчины» девочку, которую якобы не кормила мама, жалели и учителя, и психологи.
Позже из многочисленных бумаг из школы сибирячка узнала и о других свидетельствах «ненадлежащего исполнения родительских обязанностей» — фактически реальных, но истолкованных школой по-своему. Например, Анастасия считала, что пятиклассница сама должна записывать задания в дневник и заниматься, но в учебном заведении это посчитали равнодушием к судьбе ребенка.
Мама и дочка переживали кризис отношений, но, похоже, Анастасия собралась с силами и нашла нужные слова, чтобы объяснить Лизе, что всегда ее любит и заботится. А может, девочка просто испугалась.
— Сотрудники ПДН ей сказали, что она своими действиями может довести дело до того, что ее реально из семьи заберут. Она начала паниковать и даже говорила подруге, что боится, что ее правда заберут из дома, — вспоминает Анастасия. — Но она снова стала нашей обычной нормальной домашней Лизкой. Такой как раньше была. И по учебе она выправилась: весь год училась всё хуже и хуже, а потом в четвертой четверти она конкретно собралась и год закончила всего с одной тройкой. Я ей очень горжусь.
Встать, суд идет
Тем временем сотрудники ПДН продолжали ходить к Анастасии домой как на работу.
— Нам начали носить повестки в Следственный комитет. Что там расследовать? Что я поругалась с мужем, пусть даже при ребенке? К нам приходила сотрудница полиции, которая не представилась. Очень наглая особа, которая едва не выломала нам дверь! Переполошила всех соседей, перепугала всех, — возмущается женщина.
В итоге дошло до того, что в апреле семье пришлось искать новое жилье: на постоянные визиты полицейских пожаловались соседи, и хозяйка квартиры потребовала у беспокойных квартирантов выселиться в течение месяца. И Анастасия решила пойти в суд.
— Я ознакомилась с постановлением КДН (комиссии по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.) только 3 марта, подала иск в советский районный суд. 16 мая судья вынес решение снять с меня это административное взыскание, а производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения, — говорит Анастасия (текст постановления есть в распоряжении редакции НГС).
По словам женщины, с решением суда ее даже поздравили в отделе опеки и попечительства — правда, полицейским документ никто так и не отправил, и Анастасии самой пришлось занести его в отдел.
— ПДН к нам претензий не имеет, они даже извинились передо мной. Подписали мне бумагу, что вопросов ко мне они больше не имеют и мы сняты с учета. А в школе, оказывается, нет! Я была в неописуемом шоке. В разговоре с директором и замдиректора выяснилось, что, оказывается, мы стоим на двух учетах! И что это за второй учет, якобы никто не знает.
Добиться конкретики Анастасия не смогла, но больше пристального внимания школы к судьбе дочки ее волнует другое: почему, если проблемы у Лизы начались в октябре, с мамой никто не связался? Школьный психолог якобы не имела письменного разрешения на работу именно с этой девочкой — так почему его нельзя было попросить? Почему вообще первые попытки выяснить, что происходит у пятиклассницы дома, начались только в конце декабря? Ответов у женщины нет.
— Вчера они [директор и ее заместитель] с пеной у рта пытались доказывать мне, что мысли суицидального характера Лиза начала высказывать только в январе. Тогда почему ко мне полиция в декабре ходить начала? — негодует Анастасия.
Что говорит школа
Лиза учится в школе
Журналисты обратились в школу, чтобы узнать, действительно ли учителя и психологи не попытались даже спросить Анастасию, что происходит у нее дома. По словам директора школы Влады Курбатовой, школа не могла не отреагировать на слова и поведение Лизы — они были обязаны это сделать по закону. Поговорить же предварительно с Анастасией школа пыталась, но не смогла.
— Если бы мама ходила на родительские собрания, с ней бы говорили. На приглашение классного руководителя подойти в школу она тоже не отреагировала, — утверждает директор. — Когда учительница написала служебную записку о том, что девочка ей в тетрадке написала… Мы обязаны по закону в тридцатидневный срок известить все соответствующие органы. В этот же день к маме вышла инспектор по делам несовершеннолетних.
По словам Влады Курбатовой, Анастасию известили о проблемах с дочкой, но в тот день Анастасия в школу не пришла. Со стороны директора выглядел иначе и разговор с психологом. По ее версии, он проходил, когда с Анастасией разговаривали о том, что Лиза не ест в столовой.
— Психолог сказала не «у вас ребенка забрать надо», а немного по-другому. Сказала, что по закону, если родители ребенка не кормят, его могут и забрать. Мама тут смысл немного искажает, — убеждена Влада Курбатова.
Второй учет, который так удивил Анастасию, — это учет в комиссии по делам несовершеннолетних, объяснила директор. Школа не может снять с него ребенка или семью, это дело КДН. На слух аббревиатуры КДН и ПДН легко спутать, так что, возможно, эта часть конфликта и вовсе вызвана случайностью.
Как будет развиваться ситуация дальше, пока неясно. Анастасия хотела бы перевести дочь в другое учебное заведение, но выбор школ, куда легко попасть, если живешь в Нижней Ельцовке, невелик. В расположенной в Академгородке гимназии
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