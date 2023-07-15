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В Новосибирске Toyota врезалась в грузовик, погиб пассажир — видео с искореженной машиной

Водителя легкового автомобиля доставили в больницу

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Машина врезалась в припаркованный автомобиль MAN с полуприцепом

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В Заельцовском районе Новосибирска водитель на Toyota Corolla врезалась в грузовой автомобиль MAN с полуприцепом. В результате ДТП погиб 39-летний пассажир, водителя доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла 15 июля в 02:10. По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем Toyota Corolla ехала по улице Сухарной со стороны улицы Холодильной. Напротив дома 1а по улице Сухарной автомобиль влетел в припаркованный у правого края проезжей части грузовой автомобиль MAN с полуприцепом.

— В результате ДТП пострадала водитель Toyota Corolla, которая с травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное учреждение. Пассажир автомобиля — мужчина 1984 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Спасатели МАСС»

В телеграм-канале «Спасатели МАСС» отметили, что женщину извлекли из автомобиля до приезда спасателей.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По данному факту следователи УМВД России по Новосибирску возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Недавно в Мошковском районе Новосибирской области рейсовый автобус врезался в фуру.

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