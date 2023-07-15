В Новосибирске Toyota врезалась в грузовик, погиб пассажир — видео с искореженной машиной

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла 15 июля в 02:10. По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем Toyota Corolla ехала по улице Сухарной со стороны улицы Холодильной. Напротив дома 1а по улице Сухарной автомобиль влетел в припаркованный у правого края проезжей части грузовой автомобиль MAN с полуприцепом.