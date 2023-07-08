Рейсовый автобус врезался в фуру в Новосибирской области — видео последствий аварии

В Мошковском районе Новосибирской области рейсовый автобус врезался в фуру. Об этом сообщил читатель НГС Глеб Наумов. Как пояснил мужчина, авария произошла между селом Ояш и деревней Эстонка.
— Фура Freightliner резко затормозила, и в нее влетел автобус. Автобус зацепил большегруз краем, так что никто не пострадал. Сразу после аварии на дороге образовалась пробка, организовано реверсивное движение, — пояснил сибиряк.
Судя по данным «Яндекс.Карт», на трассе образовалась пробка, она достигает 7 километров. По словам мужчины, позже пассажиров забрал другой автобус.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областной ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
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