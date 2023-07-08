freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 91.69
eur 99.82
СрочноСпиленное дерево насмерть задавило женщину
Все новости
Все новости

Рейсовый автобус врезался в фуру в Новосибирской области — видео последствий аварии

После ДТП на трассе образовалась пробка

379

Позже пассажиров забрал другой автобус

Поделиться

В Мошковском районе Новосибирской области рейсовый автобус врезался в фуру. Об этом сообщил читатель НГС Глеб Наумов. Как пояснил мужчина, авария произошла между селом Ояш и деревней Эстонка.

— Фура Freightliner резко затормозила, и в нее влетел автобус. Автобус зацепил большегруз краем, так что никто не пострадал. Сразу после аварии на дороге образовалась пробка, организовано реверсивное движение, — пояснил сибиряк.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Судя по данным «Яндекс.Карт», на трассе образовалась пробка, она достигает 7 километров. По словам мужчины, позже пассажиров забрал другой автобус.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областной ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее в Новосибирске произошло ДТП с участием «Ленд-Крузера» и пассажирского автобуса № 13. В момент столкновения в автобусе находились 30 пассажиров.

По теме

ДТП с автобусомДТПНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter