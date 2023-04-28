«В салоне находились 30 пассажиров». «Крузер» врезался в пассажирский автобус № 13 в центре Новосибирска

28 апреля на Красном проспекте Новосибирска произошло ДТП с участием «Ленд-Крузера» и пассажирского автобуса
— Мужчина 1965 года рождения на автомобиле «Тойота-Ленд-Крузер» совершил столкновение с автобусом НЕФАЗ, который двигался в попутном направлении, — сказали в ГИБДД Новосибирска.
В ДТП пострадала кондуктор автобуса 1982 года рождения, ее доставили в больницу с различными травмами. Пассажиры остались целы. Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ГИБДД.
Накануне жители Новокузнецка заметили енота-полоскуна, который гулял по городу и катался на автобусе. Его приключения попали на видео.