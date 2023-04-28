Енот-полоскун прокатился зайцем в автобусе: приключения зверя в Новокузнецке попали на видео

— Он в итоге в муниципальный транспорт не полез, а поехал на шахтерском, номеров транспорта не видно, поэтому мы подробностей не знаем. Мы даже расстроились, потому что с удовольствием забрали бы его. Ему было бы у нас замечательно, но пока у нас только собаки, — рассказал руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохацкий.