Енот-полоскун прокатился зайцем в автобусе: приключения зверя в Новокузнецке попали на видео

Жители Новокузнецка заметили енота-полоскуна, который гулял по городу и катался на автобусе. Кадры путешествия животного 27 апреля опубликовали кузбассовцы в социальных сетях, пишут наши коллеги из NGS42.RU.
Как видно на кадрах, изначально енот хотел полезть в троллейбус. Стоящие на остановке жители пытались отогнать енота от колес, пока он не забрался под него. В итоге, испугавшись, зверь залез внутрь подъехавшего к остановке частного, шахтерского автобуса, выгнать водитель его уже не смог.
— Он в итоге в муниципальный транспорт не полез, а поехал на шахтерском, номеров транспорта не видно, поэтому мы подробностей не знаем. Мы даже расстроились, потому что с удовольствием забрали бы его. Ему было бы у нас замечательно, но пока у нас только собаки, — рассказал руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохацкий.
Очевидцы в соцсетях пишут, что пушистый пассажир проехал несколько остановок, а после спокойно вышел. Позже стало известно, что объявился хозяин животного и забрал енота.
Как рассказывала нашим коллегам из Тюмени хозяйка нескольких енотов, эти животные очень хитрые и любопытные. Поэтому с ними отвлечься практически невозможно — они или начнут полоскать ваш телефон, или сбегут в поисках приключений.