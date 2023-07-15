В Новосибирской области на палатку с отдыхающими упало дерево — погибла женщина

В Новосибирской области на палатку с отдыхающими упало дерево. На месте погибла 42-летняя женщина, ее супруга госпитализировали. Информацию об этом сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД области.
Как объяснили в полиции, трагедия произошла 14 июля. В полицию поступило сообщение о том, что недалеко от одного из сёл Барабинского района дерево упало на палатку, где отдыхали люди.
Следственно-оперативная группа полиции обнаружила на месте трагедии тело 42-летней женщины, жительницы города Барабинска. 40-летнего мужа погибшей с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
— Материалы проверки направлены в Следственный комитет, — сообщили в пресс-службе полиции.
В начале июля в Искитимском районе на 40-летнюю женщину упало дерево. После трагедии следователи начали проверку.