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В Новосибирской области на палатку с отдыхающими упало дерево — погибла женщина

Тело 42-летней сибирячки нашли на месте трагедии

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Инцидент произошел 14 июля

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В Новосибирской области на палатку с отдыхающими упало дерево. На месте погибла 42-летняя женщина, ее супруга госпитализировали. Информацию об этом сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД области.

Как объяснили в полиции, трагедия произошла 14 июля. В полицию поступило сообщение о том, что недалеко от одного из сёл Барабинского района дерево упало на палатку, где отдыхали люди.

Следственно-оперативная группа полиции обнаружила на месте трагедии тело 42-летней женщины, жительницы города Барабинска. 40-летнего мужа погибшей с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

— Материалы проверки направлены в Следственный комитет, — сообщили в пресс-службе полиции.

В начале июля в Искитимском районе на 40-летнюю женщину упало дерево. После трагедии следователи начали проверку.

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