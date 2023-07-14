На уральском ядерном заводе произошел взрыв

На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в АО «ТВЭЛ» Росатома) произошло ЧП: в одном из цехов произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Об аварии сообщили в пресс-службе предприятия, расположенного в Новоуральске.
Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран, одна из химических форм обедненного урана (до
— Произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом
По информации источника издания E1.RU, пострадавший рабочий скончался на месте. Официальных подтверждений этой информации на момент публикации нет.
По словам местных жителей, их попросили оставаться дома, а в соседских чатах рассылают тревожные сообщения.
— Информация следующая: уронили емкость, один смертельный, трое тяжелых, — делятся информацией из чатов местные жители. — Взорвалась емкость с гексафторидом. Аварию ликвидируют, население просят закрыть все окна и по возможности пока не выходить на улицу!
Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев обратился к жителям города и попросил не поддаваться панике.
— Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует, — заявил Тюменцев. — Причины инцидента устанавливаются. УЭХК работает в штатном режиме. Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не распространять сообщения через мессенджеры. Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем.
Больше сотни рабочих, которые находились на заводе в момент ЧП, отправили на обследование в больницу Новоуральска. Из-за инцидента многих врачей, находившихся на выходном или в отпуске, просят срочно выйти на смену.
По информации источника E1.RU, рабочих, которые должны были заступить на смену утром, не пустили на предприятие. Последствия ЧП устраняет ночная бригада.
В Росатоме, комментируя ЧП на предприятии в Новоуральске, заявили, что провели замеры радиационного фона.
— Проведены замеры радиационного фона на площадке. Он составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям. Сформирована комиссия, устанавливаются причины инцидента, — говорится в сообщении.
Сейчас проводится санитарная обработка цеха, остальные работают в обычном режиме.
Несколько лет назад УЭХК был на слуху у всего мира: в 2019 году на предприятие начали свозить ядерные «хвосты» после десятилетнего перерыва.
Обо всём, что происходит сейчас на заводе и в Новоуральске, где расположено предприятие, оперативно рассказывают наши коллеги из E1.RU в онлайн-трансляции.