На уральском ядерном заводе произошел взрыв

Несколько лет назад УЭХК был на слуху у всего мира: в 2019 году на предприятие начали свозить ядерные «хвосты» после десятилетнего перерыва.



Обо всём, что происходит сейчас на заводе и в Новоуральске, где расположено предприятие, оперативно рассказывают наши коллеги из E1.RU в онлайн-трансляции.