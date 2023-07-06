Личный храм, двухметровая кувалда и парики: что нашли силовики в доме у Пригожина (13 фотографий)

Обыски в зданиях, связанных с Евгением Пригожиным, начались после попытки мятежа — в ночь на 24 июня Пригожин вместе со своими наемниками занял позиции в Ростове-на-Дону. После этого на него завели уголовное дело о вооруженном мятеже, а Владимир Путин выступил с обращением к населению страны, назвав происходящее предательством. Ситуация разрешилась вечером 24 июня: после переговоров Евгения Пригожина и Александра Лукашенко основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны бойцов, наемники покинули Ростов-на-Дону. Позже уголовное дело против Пригожина было прекращено.