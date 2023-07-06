Личный храм, двухметровая кувалда и парики: что нашли силовики в доме у Пригожина (13 фотографий)

Вторую неделю продолжаются обыски в зданиях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. После попытки мятежа силовики первым делом проверили объекты, аффилированные с Пригожиным, а теперь нагрянули в его дом. Оперативные кадры показали в эфире телеканала «Россия 1».
На кадрах можно увидеть, как полиция в ходе обыска находит поддельные паспорта, золотые слитки, арсенал оружия, парики и довольно необычные предметы интерьера, например, двухметровую кувалду — «на случай важных переговоров».
Также стало известно, что в доме Пригожина есть бассейн, сауна, тренажерный зал и даже персональный медицинский кабинет с аппаратом ИВЛ.
Впрочем, судя по интерьерам, верит Пригожин не только в медицину, но и в высшие силы — в его доме оборудовано отдельное помещение для молитв.
В спальне основателя ЧВК «Вагнер» обнаружили целый арсенал из винтовок и автоматов.
Давайте прогуляемся по остальным пространствам дома Евгения Пригожина.
Одна из главных достопримечательностей дома основателя ЧВК «Вагнер» — пиджак со множеством наград. Кстати, «Фонтанка» узнала, когда Евгений Пригожин стал Героем России.
Кроме того, сообщается, что рядом с отелем River Palace нашли микроавтобус с шестью миллиардами рублей наличными. Кстати, раньше у Пригожина уже изымали деньги — сразу после мятежа силовики нагрянули в петербургский офис ЧВК «Вагнер», рядом с которым обнаружили «Газели» с наличкой. Позже ему вернули 10 миллиардов рублей, изъятые во время обысков.
Обыски в зданиях, связанных с Евгением Пригожиным, начались после попытки мятежа — в ночь на 24 июня Пригожин вместе со своими наемниками занял позиции в Ростове-на-Дону. После этого на него завели уголовное дело о вооруженном мятеже, а Владимир Путин выступил с обращением к населению страны, назвав происходящее предательством. Ситуация разрешилась вечером 24 июня: после переговоров Евгения Пригожина и Александра Лукашенко основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны бойцов, наемники покинули Ростов-на-Дону. Позже уголовное дело против Пригожина было прекращено.