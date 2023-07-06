freedom
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 3/10
usd 90.34
eur 98.41
Тема дняЖенщина погибла в ДТП на трассе «Иртыш»
Все новости
Все новости
Мятеж ПригожинаПодробности

Личный храм, двухметровая кувалда и парики: что нашли силовики в доме у Пригожина (13 фотографий)

Обыски в зданиях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер», идут вторую неделю

1 798

В доме Пригожина много интересных деталей, которые не видны невооруженным глазом

Поделиться

Вторую неделю продолжаются обыски в зданиях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. После попытки мятежа силовики первым делом проверили объекты, аффилированные с Пригожиным, а теперь нагрянули в его дом. Оперативные кадры показали в эфире телеканала «Россия 1».

На кадрах можно увидеть, как полиция в ходе обыска находит поддельные паспорта, золотые слитки, арсенал оружия, парики и довольно необычные предметы интерьера, например, двухметровую кувалду — «на случай важных переговоров».

От одного вида этой кувалды и ироничной надписи становится не по себе

От одного вида этой кувалды и ироничной надписи становится не по себе

Поделиться

Также стало известно, что в доме Пригожина есть бассейн, сауна, тренажерный зал и даже персональный медицинский кабинет с аппаратом ИВЛ.

Лечился Пригожин, судя по всему, также на дому

Лечился Пригожин, судя по всему, также на дому

Поделиться

Впрочем, судя по интерьерам, верит Пригожин не только в медицину, но и в высшие силы — в его доме оборудовано отдельное помещение для молитв.

В одной из комнат можно в одиночестве поговорить с Богом

В одной из комнат можно в одиночестве поговорить с Богом

Поделиться

В спальне основателя ЧВК «Вагнер» обнаружили целый арсенал из винтовок и автоматов.

В роскошной спальне бизнесмен хранил арсенал

В роскошной спальне бизнесмен хранил арсенал

Поделиться

Поделиться

Давайте прогуляемся по остальным пространствам дома Евгения Пригожина.

С музыкой Пригожина связывает не только ЧВК «Вагнер»

С музыкой Пригожина связывает не только ЧВК «Вагнер»

Поделиться

В прихожей могла бы поместиться небольшая квартира

В прихожей могла бы поместиться небольшая квартира

Поделиться

На фоне огромной ванной комнаты джакузи выглядит даже скромно

На фоне огромной ванной комнаты джакузи выглядит даже скромно

Поделиться

Личная сауна бизнесмена

Личная сауна бизнесмена

Поделиться

В доме также обнаружен бассейн (и маленькая красная горка)

В доме также обнаружен бассейн (и маленькая красная горка)

Поделиться

Нашлось место и комнате-спортзалу

Нашлось место и комнате-спортзалу

Поделиться

Одна из главных достопримечательностей дома основателя ЧВК «Вагнер» — пиджак со множеством наград. Кстати, «Фонтанка» узнала, когда Евгений Пригожин стал Героем России.

Также силовики нашли у Евгения Пригожина большое количество париков и пиджак, увешанный наградами (с тремя звездами Героя России)

Также силовики нашли у Евгения Пригожина большое количество париков и пиджак, увешанный наградами (с тремя звездами Героя России)

Поделиться

Кроме того, сообщается, что рядом с отелем River Palace нашли микроавтобус с шестью миллиардами рублей наличными. Кстати, раньше у Пригожина уже изымали деньги — сразу после мятежа силовики нагрянули в петербургский офис ЧВК «Вагнер», рядом с которым обнаружили «Газели» с наличкой. Позже ему вернули 10 миллиардов рублей, изъятые во время обысков.

Обыски в зданиях, связанных с Евгением Пригожиным, начались после попытки мятежа — в ночь на 24 июня Пригожин вместе со своими наемниками занял позиции в Ростове-на-Дону. После этого на него завели уголовное дело о вооруженном мятеже, а Владимир Путин выступил с обращением к населению страны, назвав происходящее предательством. Ситуация разрешилась вечером 24 июня: после переговоров Евгения Пригожина и Александра Лукашенко основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны бойцов, наемники покинули Ростов-на-Дону. Позже уголовное дело против Пригожина было прекращено.

ПригожинЧВК ВагнерОбыскиРоскошьИмуществоФото
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter