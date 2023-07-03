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Сбежавших из лагеря «Пионер» девочек нашли в Новосибирской области — их искали более суток

К поиску детей подключили спасателей, волонтеров и полицию

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Девочки несколько раз сбегали из дома

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В Новосибирской области полиция нашла двух девочек, которые сбежали из лагеря «Пионер». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— Местонахождение несовершеннолетних девушек установлено, после работы, проведенной сотрудниками ПДН, несовершеннолетние переданы по месту проживания. В отношении разыскиваемых противоправных действий совершено не было, — пояснили в ведомстве.

Информацию о том, что девочки 17 и 14 лет сбежали из лагеря «Пионер», НГС сообщил источник, центр расположен в Новосибирском районе в поселке Новом. К поиску детей подключили спасателей, волонтеров и полицию. Известно, что девочки неоднократно покидали место жительства и состоят на учете в ПДН. Как уточнили в полиции, девочки сбежали 2 июля.

В мае в Сузуне пропал 12-летний мальчик. Он ушел из дома поздно вечером. Мальчика удалось найти на следующий день.

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Сбежали детиДетский лагерьНовосибирская область
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