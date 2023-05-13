freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 77.20
eur 84.25
Тема дняТело девочки нашли под окнами 9-этажки
Все новости
Все новости

«Вышел ночью из дома и исчез»: 12-летнего мальчика ищут в НСО — на поиски собирают добровольцев

О нем ничего не известно со вчера

2 289

Последний раз мальчика видели на ж/д путях

Поделиться

В Сузуне на поиски пропавшего 12-летнего Александра Баданина собирают добровольцев в Новосибирской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

— Ушел вчера, 12 мая, примерно в 22:30 из дома, последний раз его видели на железнодорожных путях, где сейчас, неизвестно — исчез. Ранее не пропадал, — объяснила корреспонденту НГС инфорг поиска. — В режиме многозадачности сейчас работаем. Как мы поняли, он просто вышел на улицу, мама не знает причину.

Сбор добровольцев — у школы № 301 в Сузуне. С собой нужно иметь средства индивидуальной защиты и репелленты.

Рост мальчика — 135 сантиметров, волосы темно-русые. Он был одет в камуфляжную куртку, черную жилетку, черные сланцы.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении ребенка, позвоните: 112 или +7 953 887-17-77.

По теме

Пропал ребенокИсчез ребенокПоискПоиск ребенка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter