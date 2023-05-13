«Вышел ночью из дома и исчез»: 12-летнего мальчика ищут в НСО — на поиски собирают добровольцев

В Сузуне на поиски пропавшего 12-летнего Александра Баданина собирают добровольцев в Новосибирской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».
— Ушел вчера, 12 мая, примерно в 22:30 из дома, последний раз его видели на железнодорожных путях, где сейчас, неизвестно — исчез. Ранее не пропадал, — объяснила корреспонденту НГС инфорг поиска. — В режиме многозадачности сейчас работаем. Как мы поняли, он просто вышел на улицу, мама не знает причину.
Сбор добровольцев — у школы
Рост мальчика — 135 сантиметров, волосы темно-русые. Он был одет в камуфляжную куртку, черную жилетку, черные сланцы.
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