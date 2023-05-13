Найден пропавший 12-летний мальчик в НСО — где ребенок провел ночь и кто его нашел

Живым найден 12-летний мальчик, который вчера ушел из дома в Сузуне ночью и не вернулся — ребенок, как сообщили в полиции, был у друга.
— Вчера около 22:30 поступило заявление об исчезновении несовершеннолетнего от законных представителей. Сегодня около 13:00 ребенок был найден полицейскими. Он находился у друга, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Мальчик жив, здоров и уже находится у родителей.
— С ребенком работали сотрудники ПДН при законных представителях, — подчеркнули в ведомстве. — Продолжается работа по выяснению причин произошедшего.
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