«Говорил, что на практике, а сам где-то работал»: в Новосибирске пропал 23-летний студент

В Заельцовском районе Новосибирска пропал 23-летний Максим Засухин. Местонахождение молодого человека неизвестно с 4 мая 2023 года.
Ольга, мать пропавшего, рассказала НГС, что 4 мая Максим звонил родным в Казахстан и всё было как обычно. 6 мая от него пришло СМС о том, что он перезвонит матери вечером, но с тех пор о нем ничего не известно.
— Мы сами родом из Казахстана, из Усть-Каменогорска. Вообще он был студентом Томского политехнического университета, но выяснилось, что он с декабря в Новосибирске работал на каких-то складах, а нам говорил, что он на практике. 4 мая сын вроде как ночевал у девушки, но, что за девушка, мы вообще не в курсе. У него в телефоне было две сим-карты. Когда на первую звонишь, оператор говорит, что она не обслуживается. На второй номер вызов идет, но трубку никто не берет, — рассказала мать юноши Ольга Засухина.
Информацию об исчезновении молодого человека подтвердили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
— Молодой человек с 4 мая не выходит на связь с родными. Запущен информационный поиск, в Сети распространяется ориентировка. Ранее не пропадал, — сообщили НГС в поисковом отряде.
Приметы Максима: рост — 190–195 сантиметров, волосы светло-русые, глаза темно-зеленые. В день исчезновения предположительно был одет в коричневато-зеленую куртку, светло-синие джинсы, черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»:
Ранее в Новосибирске пропала 43-летняя женщина и ее 11-летний сын. Их местонахождение неизвестно с середины апреля.