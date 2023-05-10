«Говорил, что на практике, а сам где-то работал»: в Новосибирске пропал 23-летний студент

— Мы сами родом из Казахстана, из Усть-Каменогорска. Вообще он был студентом Томского политехнического университета, но выяснилось, что он с декабря в Новосибирске работал на каких-то складах, а нам говорил, что он на практике. 4 мая сын вроде как ночевал у девушки, но, что за девушка, мы вообще не в курсе. У него в телефоне было две сим-карты. Когда на первую звонишь, оператор говорит, что она не обслуживается. На второй номер вызов идет, но трубку никто не берет, — рассказала мать юноши Ольга Засухина.

