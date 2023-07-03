freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 88.38
eur 96.02
Тема дняДевятиклассница найдена погибшей
Все новости
Все новости

«Они на связи, но не возвращаются»: подробности побега двух девочек из лагеря под Новосибирском

НГС узнал, как выглядит детский центр

272

Девочки несколько раз сбегали из дома

Поделиться

Две девочки 17 и 14 лет, которые сбежали из лагеря «Пионер» под Новосибирском, выходят на связь, но в центр не возвращаются. К поискам детей подключили полицию.

— Знаем, что дети находились в центре. Девочки - бегунки, они на связи, с ними все нормально, но они не возвращаются. Сейчас информацию уточняем почему их не находят, подключили полицию, чтобы детей нашли оперативно, — рассказала НГС Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка.

Журналист НГС дозвонилась до лагеря «Пионер», по телефону ответила оператор, которая сообщила, что связаться с директором центра не получится, потому что он на выезде в филиалах.

— Ничего я вам сказать не могу, — сообщила оператор и бросила трубку.

Подростков ищут сотрудники полиции и спасатели

Подростков ищут сотрудники полиции и спасатели

Поделиться

Информацию о том, что девочки сбежали из лагеря «Пионер» НГС сообщил источник, центр расположен в Новосибирском районе в поселке Новый. На официальном сайте центра указано, что он расположен на берегу Бердского залива Обского моря, со всех сторон окружен лесом и занимает площадь 5,2 гектара. Лагерь «Пионер» и еще четыре оздоровительных центра входят в муниципальной организации «Формула Успеха».

Как ранее сообщили в полиции, девочки сбежали 2 июля. Они неоднократно покидали место жительства и состоят на учете в ПДН. Сейчас сотрудники МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия. Также подростков ищут сотрудники ГУ МЧС.

Недавно трое подростков потерялись во время похода в Кемерово.

ПодросткиЛагерьДетский центрПионер
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter