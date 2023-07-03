«Они на связи, но не возвращаются»: подробности побега двух девочек из лагеря под Новосибирском

Две девочки 17 и 14 лет, которые сбежали из лагеря «Пионер» под Новосибирском, выходят на связь, но в центр не возвращаются. К поискам детей подключили полицию.
— Знаем, что дети находились в центре. Девочки - бегунки, они на связи, с ними все нормально, но они не возвращаются. Сейчас информацию уточняем почему их не находят, подключили полицию, чтобы детей нашли оперативно, — рассказала НГС Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка.
Журналист НГС дозвонилась до лагеря «Пионер», по телефону ответила оператор, которая сообщила, что связаться с директором центра не получится, потому что он на выезде в филиалах.
— Ничего я вам сказать не могу, — сообщила оператор и бросила трубку.
Информацию о том, что девочки сбежали из лагеря «Пионер» НГС сообщил источник, центр расположен в Новосибирском районе в поселке Новый. На официальном сайте центра указано, что он расположен на берегу Бердского залива Обского моря, со всех сторон окружен лесом и занимает площадь 5,2 гектара. Лагерь «Пионер» и еще четыре оздоровительных центра входят в муниципальной организации «Формула Успеха».
Как ранее сообщили в полиции, девочки сбежали 2 июля. Они неоднократно покидали место жительства и состоят на учете в ПДН. Сейчас сотрудники МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия. Также подростков ищут сотрудники ГУ МЧС.
Недавно трое подростков потерялись во время похода в Кемерово.