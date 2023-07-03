«Они на связи, но не возвращаются»: подробности побега двух девочек из лагеря под Новосибирском

Две девочки 17 и 14 лет, которые сбежали из лагеря «Пионер» под Новосибирском, выходят на связь, но в центр не возвращаются. К поискам детей подключили полицию.



— Знаем, что дети находились в центре. Девочки - бегунки, они на связи, с ними все нормально, но они не возвращаются. Сейчас информацию уточняем почему их не находят, подключили полицию, чтобы детей нашли оперативно, — рассказала НГС Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка.