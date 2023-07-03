Два ребенка сбежали из оздоровительного лагеря под Новосибирском — их ищут сотрудники МЧС

В Новосибирской области два ребенка ночью ушли из летнего лагеря. Сотрудники МЧС ведут их поиски.
Об этом 3 июля на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
— Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативным розыскным мероприятиям, — сообщила глава регионального МЧС.
НГС обратился в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, чтобы узнать подробности произошедшего. В ведомстве сообщили, что предоставят комментарий позже.
В мае в Сузуне пропал 12-летний мальчик. Он ушел из дома поздно вечером. Мальчика удалось найти на следующий день.