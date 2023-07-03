freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 88.38
eur 96.02
Тема дняКак сибирячка сдала ЕГЭ на 100 баллов
Все новости
Все новости

Два ребенка сбежали из оздоровительного лагеря под Новосибирском — их ищут сотрудники МЧС

Они ушли из учреждения ночью

1 614

Детей ищут сотрудники МЧС

Поделиться

В Новосибирской области два ребенка ночью ушли из летнего лагеря. Сотрудники МЧС ведут их поиски.

Об этом 3 июля на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

— Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативным розыскным мероприятиям, — сообщила глава регионального МЧС.

НГС обратился в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, чтобы узнать подробности произошедшего. В ведомстве сообщили, что предоставят комментарий позже.

В мае в Сузуне пропал 12-летний мальчик. Он ушел из дома поздно вечером. Мальчика удалось найти на следующий день.

По теме

Пропал ребенокЛетний лагерьНовосибирский районГУ МЧС по Новосибирской области
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter