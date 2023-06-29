Трое подростков потерялись во время похода в Кемеровской области — их ищут спасатели

Трое подростков 2008, 2009, 2010 годов рождения потерялись во время похода в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
— При возвращении незарегистрированной туристической группы, потерялись трое участников похода — подростки 2008, 2009, 2010 годов рождения. При этом в составе группы было 28 человек, в том числе 24 ребенка, — говорится в сообщении МЧС.
В министерстве напомнили, что любой поход нужно регистрировать на сайте МЧС.
В 2020 году турист из Новосибирска погиб во время сплава на Алтае. Тогда тургруппа тоже не зарегистрировала свой маршрут, поэтому спасатели не сразу узнали, что им нужна помощь.