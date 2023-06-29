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Трое подростков потерялись во время похода в Кемеровской области — их ищут спасатели

В группе было 24 ребенка и 4 взрослых

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Поход проходил в окрестностях Междуреченска

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Трое подростков 2008, 2009, 2010 годов рождения потерялись во время похода в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

— При возвращении незарегистрированной туристической группы, потерялись трое участников похода — подростки 2008, 2009, 2010 годов рождения. При этом в составе группы было 28 человек, в том числе 24 ребенка, — говорится в сообщении МЧС.

В министерстве напомнили, что любой поход нужно регистрировать на сайте МЧС.

В 2020 году турист из Новосибирска погиб во время сплава на Алтае. Тогда тургруппа тоже не зарегистрировала свой маршрут, поэтому спасатели не сразу узнали, что им нужна помощь.

ГУ МЧС по Новосибирской областиКемеровская областьМеждуреченскКузбасс
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