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На Затулинке неизвестные скинули петарду с многоэтажки во двор — взрыв попал на видео

От взрыва у машин сработала сигнализация

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Полиция организовала проверку

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В Новосибирске неизвестные скинули петарду с верхних этажей многоквартирного дома на Зорге, 98. Через несколько секунд она взорвалась настолько громко, что сработала сигнализация у припаркованных машин во дворе. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел еще 1 июля, но видео появилось только сейчас.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве сообщили, что устанавливают обстоятельства инцидента.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства. Обнаружены фрагменты, предположительно от петарды. Производится обход и опрос жителей, устанавливается квартира, из которой был брошен предмет. Информации о пострадавших не поступало, — пояснили в пресс-службе МВД по НСО.

Как уточнили в ведомстве, по результатам проверки примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Новосибирске 12-летний мальчик лишился фаланги пальца после взрыва петарды в руке. Кроме того, школьник получил ожоги на лице.

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