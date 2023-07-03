На Затулинке неизвестные скинули петарду с многоэтажки во двор — взрыв попал на видео

В Новосибирске неизвестные скинули петарду с верхних этажей многоквартирного дома на Зорге, 98. Через несколько секунд она взорвалась настолько громко, что сработала сигнализация у припаркованных машин во дворе. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел еще 1 июля, но видео появилось только сейчас.