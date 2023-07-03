На Затулинке неизвестные скинули петарду с многоэтажки во двор — взрыв попал на видео

В Новосибирске неизвестные скинули петарду с верхних этажей многоквартирного дома на Зорге, 98. Через несколько секунд она взорвалась настолько громко, что сработала сигнализация у припаркованных машин во дворе. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел еще 1 июля, но видео появилось только сейчас.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве сообщили, что устанавливают обстоятельства инцидента.
— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства. Обнаружены фрагменты, предположительно от петарды. Производится обход и опрос жителей, устанавливается квартира, из которой был брошен предмет. Информации о пострадавших не поступало, — пояснили в пресс-службе МВД по НСО.
Как уточнили в ведомстве, по результатам проверки примут решение в соответствии с действующим законодательством.
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