freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 6/10
usd 79.31
eur 87.58
Тема дняЗапретят съемку с беспилотников 9 Мая
Все новости
Все новости

В Новосибирске 12-летний мальчик лишился фаланги пальца после взрыва петарды в руке

Подросток оказался в больнице

1 153

Предполагается, что мальчик сам купил петарду

Поделиться

В Новосибирске 12-летний мальчик пострадал от взрыва петарды: он травмировал руку и попал в больницу.

— По данному факту следователями проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, — сообщили НГС в СУ СК РФ по региону.

Как сообщили в телеграм-канале Mash Siberia, школьник купил пиротехнику в одном из магазинов в Первомайском районе. Взрыв петард якобы лишил подростка ногтевой фаланги указательного пальца и переломал кисть. Кроме того, школьник мог получить ожоги на лице.

НГС обратился также за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области. После получения ответа от ведомства он будет опубликован.

В ноябре прошлого года в одном из домов Новосибирска парень прожег себе штаны «Сигналом охотника». Молодой человек зашел в лифт и случайно активировал пусковое устройство ПУ-3.

По теме

ПетардаПодросткиДети в больницеПервомайский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter