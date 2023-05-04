В Новосибирске 12-летний мальчик лишился фаланги пальца после взрыва петарды в руке

В Новосибирске 12-летний мальчик пострадал от взрыва петарды: он травмировал руку и попал в больницу.
— По данному факту следователями проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, — сообщили НГС в СУ СК РФ по региону.
Как сообщили в телеграм-канале Mash Siberia, школьник купил пиротехнику в одном из магазинов в Первомайском районе. Взрыв петард якобы лишил подростка ногтевой фаланги указательного пальца и переломал кисть. Кроме того, школьник мог получить ожоги на лице.
НГС обратился также за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области. После получения ответа от ведомства он будет опубликован.
В ноябре прошлого года в одном из домов Новосибирска парень прожег себе штаны «Сигналом охотника». Молодой человек зашел в лифт и случайно активировал пусковое устройство ПУ-3.