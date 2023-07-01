«Затопило четыре отдела»: в торговом центре в Новосибирске прорвало крышу — видео

Днем 1 июля в Новосибирске произошел потоп в торговом центре. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», в здании прорвало крышу после сильного дождя.
Потоп произошел в торговом центре «Район» на улице Рассветной в микрорайоне Снегири. Очевидцы сняли инцидент на видео.
На кадрах видно, что вода хлынула в помещении аптеки. Сотрудники торгового центра убирают воду после происшествия, а посетители обходят лужи в здании.
— Затопило четыре отдела, — сообщили в паблике.
Информацию о том, что в торговом центре прорвало крышу, НГС подтвердил сотрудник, работающий в одном из магазинов в здании. Связаться с руководством ТЦ на момент публикации новостного материала корреспонденту издания не удалось.
Накануне в Новосибирске улицу Владимира Высоцкого затопило после дождя. В городе также выпал град.