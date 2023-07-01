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«Затопило четыре отдела»: в торговом центре в Новосибирске прорвало крышу — видео

Инцидент произошел в микрорайоне Снегири

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Очевидцы сняли инцидент на видео

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Днем 1 июля в Новосибирске произошел потоп в торговом центре. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», в здании прорвало крышу после сильного дождя.

Потоп произошел в торговом центре «Район» на улице Рассветной в микрорайоне Снегири. Очевидцы сняли инцидент на видео.

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В результате происшествия вода попала как минимум в один магазин в торговом центре

Видео: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

На кадрах видно, что вода хлынула в помещении аптеки. Сотрудники торгового центра убирают воду после происшествия, а посетители обходят лужи в здании.

— Затопило четыре отдела, — сообщили в паблике.

Информацию о том, что в торговом центре прорвало крышу, НГС подтвердил сотрудник, работающий в одном из магазинов в здании. Связаться с руководством ТЦ на момент публикации новостного материала корреспонденту издания не удалось.

Накануне в Новосибирске улицу Владимира Высоцкого затопило после дождя. В городе также выпал град.

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