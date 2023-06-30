«Бедные тачки»: часть Новосибирска затопило дождем и засыпало градом — видео стихии

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирске ожидается небольшой, местами умеренный дождь и гроза. Ночью и 1 июля в городе прогнозируются местами небольшой дождь и гроза. Температура воздуха ночью с 30 июня на 1 июля составит +12… +14 градусов , днем воздух прогреется до 20… 22 градусов тепла.



В начале июня град выпал в Мошковском районе. Он продолжался не больше 5 минут.