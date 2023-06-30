«Бедные тачки»: часть Новосибирска затопило дождем и засыпало градом — видео стихии

Днем 30 июня в Новосибирске выпал град. Видео ледяных осадков опубликовали в местных телеграм-каналах.
Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Blaсk», непогоду заметили на Гусинобродском шоссе на правом берегу города. Очевидцы сняли стихию на видео.
На кадрах видно, как град падает на асфальт и машины. Автор видео выразил соболезнования автомобилям, которые стоят под осадками.
— Бедные тачки, — сказал автор видео.
Вблизи Гусинобродского шоссе находится улица Владимира Высоцкого. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», во время осадков дороги на улице затопило дождем.
Кроме Гусинобродского шоссе, град заметили в районе СНТ «Дачный». Осадки очевидцы сняли на видео, кадры выложили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирске ожидается небольшой, местами умеренный дождь и гроза. Ночью и 1 июля в городе прогнозируются местами небольшой дождь и гроза. Температура воздуха ночью с 30 июня на 1 июля составит
В начале июня град выпал в Мошковском районе. Он продолжался не больше 5 минут.