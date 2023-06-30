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«Бедные тачки»: часть Новосибирска затопило дождем и засыпало градом — видео стихии

Ледяные осадки заметили на Гусинобродском шоссе

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Город затопило дождем и засыпало градом

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Днем 30 июня в Новосибирске выпал град. Видео ледяных осадков опубликовали в местных телеграм-каналах.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Blaсk», непогоду заметили на Гусинобродском шоссе на правом берегу города. Очевидцы сняли стихию на видео.

На кадрах видно, как град падает на асфальт и машины. Автор видео выразил соболезнования автомобилям, которые стоят под осадками.

— Бедные тачки, — сказал автор видео.

Вблизи Гусинобродского шоссе находится улица Владимира Высоцкого. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», во время осадков дороги на улице затопило дождем.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По данным синоптиков, в Новосибирске осадки ожидаются 30 июня и 1 июня

Видео: тг-каналы «АСТ-54 Blaсk», «Новосибирск с огоньком»

Кроме Гусинобродского шоссе, град заметили в районе СНТ «Дачный». Осадки очевидцы сняли на видео, кадры выложили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирске ожидается небольшой, местами умеренный дождь и гроза. Ночью и 1 июля в городе прогнозируются местами небольшой дождь и гроза. Температура воздуха ночью с 30 июня на 1 июля составит +12… +14 градусов, днем воздух прогреется до 20… 22 градусов тепла.

В начале июня град выпал в Мошковском районе. Он продолжался не больше 5 минут.

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