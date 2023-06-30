Сын Михаила Ефремова выпал из окна: что известно о случившемся

Сын актера Михаила Ефремова — Николай — упал из окна квартиры на третьем этаже, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщают источники ТАСС и РИА «Новости». Инцидент произошел в Москве на Пролетарском проспекте.
— Мужчина объяснил медикам, что упал случайно, — сказал собеседник ТАСС.
Николай Ефремов — сын актера Михаила Ефремова и его третьей жены Евгении Добровольской. Он родился в Москве 16 августа 1991 года. В 1997 году его родители развелись. У Николая есть сводные братья Степан, Ян и сестра Анастасия по материнской линии, а также братья Никита, Борис и сестры Анна-Мария, Вера и Надежда — по отцовской. Николай Ефремов снимался в сериале «Остров», фильмах «Духless» и «Индиго». В 2019 году у Николая родилась дочь Алла.
По данным телеграм-канала «112», Николая госпитализировали с переломами. У актера диагностировали сочетанную травму, ему уже провели срочную операцию. Соседи говорят, что актер якобы страдает от алкогольной зависимости и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку. По данным «112», актер упал из окна
Напомним, 8 июня 2020 года на Смоленской площади столицы произошла смертельная авария с участием отца Николая — Михаила Ефремова. Пострадавший Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня. Позже экспертиза установила, что в крови Ефремова были наркотики и алкоголь. Вину в преступлении актер признал в последний момент. Пресненский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, но два года назад Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне.