Сын Михаила Ефремова выпал из окна: что известно о случившемся

По данным телеграм-канала «112», Николая госпитализировали с переломами. У актера диагностировали сочетанную травму, ему уже провели срочную операцию. Соседи говорят, что актер якобы страдает от алкогольной зависимости и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку. По данным «112», актер упал из окна 3-го этажа вчера около 6 утра. Жена разговаривала с Николаем вчера вечером, он был трезвым, сказал, что не пьет 5 дней, наводит порядок дома и ждет их с дочкой.