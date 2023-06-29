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Toyota вылетела на обочину в Болотнинском районе: погиб 16-летний парень, еще два подростка в больнице

Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку

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Автомобиль получил серьезные повреждения

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Поздно вечером 28 июня в Болотнинском районе «Тойота» вылетела с дороги и опрокинулась. Погибли 2 человека, в том числе 16-летний парень. Еще двое подростков в больнице.

— В 23:40 на участке автодороги Болотное — Зудово — Козловка водитель автомобиля «Тойота-Хайлендер» совершил съезд с дорожного полотна на обочину с последующим опрокидыванием автомобиля, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В результате ДТП погибли двое пассажиров, один из которых несовершеннолетний, 2007 года рождения. Еще двое несовершеннолетних — парень 2006 года рождения и девушка 2007 года рождения — в больнице с повреждениями разной степени тяжести.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, прокуратура начала проверку.

18 июня в Кольцово на перекрестке столкнулись Land Cruiser Prado и подросток на мопеде. 14-летний мальчик оказался в больнице с различными травмами.

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