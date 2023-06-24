Подросток на мопеде и водитель Prado столкнулись на пустом перекрестке — изучаем шокирующее видео с автоюристом

Жуткая авария произошла на прошлых выходных в Наукограде Кольцово: 18 июня там на перекрестке не смогли разъехаться Land Cruiser Prado и подросток на мопеде. 14-летний мальчик оказался в больнице с различными травмами, водитель внедорожника не пострадал только чудом. Жесткое ДТП произошло прямо под уличной камерой видеонаблюдения, а жуткое видео опубликовал местный паблик «Подслушано Кольцово». Вместе с автоюристом Марией Соловьевой НГС изучил эту запись, чтобы понять, кто виноват, что обычная воскресная поездка едва не закончилась трагедией. Осторожно: это видео может вас шокировать.
На кадрах записи видно: оба светофора мигают желтым, и почти все немногочисленные участники движения проезжают его очень осторожно. Исключение составляют водитель Toyota Land Cruiser Prado и юный мопедист. Один буквально летит на высокой скорости, второй — смело выезжает со второстепенной дороги.
Столкновение занимает считанные секунды, после удара водитель Prado вылетел на обочину и столкнулся с деревом.
В ГИБДД Новосибирской области НГС рассказали, что водитель мопеда, 14-летний подросток, попал с различными травмами в больницу, водитель авто же даже не обращался за медицинской помощью. В день аварии он был трезв.
— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, необходимость допроса возможных свидетелей происшествия, — сообщили в ведомстве. — После определения тяжести состояния пострадавшего будет приниматься решение по материалу.
По данным автоинспекторов, пострадавшего ребенка еще не опрашивали.
На первый взгляд понять, кто из участников движения не прав больше, не просто. Во всяком случае социальных сетях в обсуждении разгорелась настоящая дискуссия.
— Во-первых, он был в шлеме, а во вторых «прадик» шёл на взлет, — уверен комментатор Игорь О.
— Да хоть на посадку! — не согласен другой пользователь соцсети Александр А. — ПДД никто не отменял, нечего делать на дороге этим малолеткам.
Подросток, по данным ГИБДД, действительно выехал на дорогу слишком рано: ему 14 лет, а согласно ПДД, управлять мопедами и скутерами могут лица не моложе 16-ти, и то если имеют права категории «М».
В отличие от подписчиков паблика, автоюрист уверена: главного нарушителя правил дорожного движения здесь видно издалека.
— Джип ехал по главной, а мопед по второстепенной, у него знак уступить дорогу, — обращает внимание Мария Соловьева. — Единственное [нарушение] — он не скинул скорость перед перекрестком. Соответственно единственный вопрос — мог ди водитель внедорожника избежать столкновения.
Отвечать на него, по словам автоюриста, будут эксперты, и если скорость была уж слишком превышена, а ребенок пострадал достаточно серьезно, наказать его могут и в уголовном порядке. Но принимать решение о возбуждении уголовного дела полицейские будут только после того, как подросток пройдет судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее НГС писал о жестком ДТП в Искитимском районе. Чтобы вызволить из салона девочку, водителям пришлось использовать ломик.