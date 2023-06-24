Подросток на мопеде и водитель Prado столкнулись на пустом перекрестке — изучаем шокирующее видео с автоюристом

Столкновение занимает считанные секунды, после удара водитель Prado вылетел на обочину и столкнулся с деревом.

В ГИБДД Новосибирской области НГС рассказали, что водитель мопеда, 14-летний подросток, попал с различными травмами в больницу, водитель авто же даже не обращался за медицинской помощью. В день аварии он был трезв.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, необходимость допроса возможных свидетелей происшествия, — сообщили в ведомстве. — После определения тяжести состояния пострадавшего будет приниматься решение по материалу.