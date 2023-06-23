Погибли у обломков «Титаника». Смоделировано крушение батискафа «Титан» — видео

Могер отметил, что поисковые отряды продолжат обыскивать местность. В частности, они попытаются найти тела погибших. По данным американской береговой охраны, батискаф, предположительно, взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».

OceanGate начала проводить экспедиции к «Титанику» в 2021 году. Одно место на подлодке стоит до 250 тысяч долларов, а всего за эти годы услугами компании воспользовались около 60 клиентов и порядка 15–20 исследователей.



На борту подлодки находились пять человек. Это британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который является председателем частной авиастроительной компании Action Aviation. Пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, который руководил несколькими экспедициями на «Титаник» и извлечением множества артефактов с места крушения, а также генеральный директор и основатель OceanGate Стоктон Раш.

