Погибли у обломков «Титаника». Смоделировано крушение батискафа «Титан» — видео

В четверг, 22 июня, компания OceanGate, которая организовала тур к обломкам «Титаника», объявила экипаж батискафа «Титан» погибшим. Береговая охрана США также подтвердила смерть экипажа пропавшей подлодки. Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер заявил, что в ходе операции обнаружено пять крупных обломков батискафа. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв, — предположительно, именно он стал причиной гибели находившихся на борту людей.
Могер отметил, что поисковые отряды продолжат обыскивать местность. В частности, они попытаются найти тела погибших. По данным американской береговой охраны, батискаф, предположительно, взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».
OceanGate начала проводить экспедиции к «Титанику» в 2021 году. Одно место на подлодке стоит до 250 тысяч долларов, а всего за эти годы услугами компании воспользовались около 60 клиентов и порядка 15–20 исследователей.
На борту подлодки находились пять человек. Это британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который является председателем частной авиастроительной компании Action Aviation. Пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, который руководил несколькими экспедициями на «Титаник» и извлечением множества артефактов с места крушения, а также генеральный директор и основатель OceanGate Стоктон Раш.
Напомним, что батискаф пропал в Атлантическом океане 19 июня. Субмарина OceanGate перестала выходить на связь примерно через 1 час 45 минут после погружения — в 05:13 19 июня по московскому времени. На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию, в которой участвовало около 10 надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции.
На протяжении трех дней спасателям не удавалось установить даже примерное местонахождение «Титана». По данным CNN, благодаря специальным гидроакустическим устройствам они слышали «обратную связь» — звук, похожий на стук, который появлялся с периодичностью раз в полчаса как минимум четыре часа.
Но и после этого поиски не давали никаких результатов, судно не могли найти даже после наступления «точки невозврата» — времени, когда на батискафе, по расчетам, закончился кислород. По данным NBC, запасы воздуха на пропавшем батискафе закончились в четверг в 14:08 по московскому времени. Кислород на борту был рассчитан на 96 часов.