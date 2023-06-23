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На месте пропажи батискафа с миллиардерами нашли обломки. Но поиски продолжаются

Где находится основная часть судна, всё еще неизвестно

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Один из пассажиров пропавшего батискафа — муж праправнучки пассажиров «Титаника»

Видео: Городские порталы

На месте поисков «Титана» в Атлантическом океане нашли обломки. Предположительно, это две части батискафа.

По словам эксперта телеканала Sky News, речь идет о важнейших частях батискафа — фрагментах посадочной рамы и задней крыши. При этом основную часть судна всё еще не нашли, нет «ни одного его знака».

Туристическая подводная лодка «Титан» пропала в понедельник. Команда подлодки состояла из пяти человек, среди них — французский акванавт Поль-Анри Наржоле, генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, который летал в космос и погружался на дно Марианской впадины, а также бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман — члены одной из самых богатых семей Пакистана.

На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию. По предварительным данным, запасы воздуха на пропавшем батискафе рассчитаны на 96 часов. Кислород должен был закончиться 22 июня в 14:08 по московскому времени. Однако некоторые эксперты считают, что члены экипажа еще могут быть живы.

Здесь можно почитать, как выглядит батискаф «Титан» изнутри, а также сколько стоит экскурсия к утонувшему «Титанику». Также мы публиковали все подробности случившегося на настоящий момент.

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