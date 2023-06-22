Надежда еще есть? Эксперты рассказали, могут ли выжить члены экипажа пропавшего батискафа «Титан»

Во вторник, 19 июня, в Атлантическом океане пропал батискаф «Титан», на котором туристы отправились исследовать обломки «Титаника». Подводный аппарат OceanGate перестал выходить на связь примерно через 1 час 45 минут после погружения — в 05:13 по московскому времени.
На борту было пять человек. Среди них два члена экипажа — французский исследователь и пилот Поль-Анри Наржоле и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш. Остальные пассажиры — британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, который летал в космос и погружался на дно Марианской впадины, и бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман — члены одной из самых богатых семей Пакистана.
На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию, в которой участвуют около 10 надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции. По данным NBC, запасы воздуха на пропавшем батискафе закончились в четверг в 14:08 по московскому времени. Кислород на борту был рассчитан на 96 часов.
В беседе с корреспондентом MSK1.RU эксперты рассказали, что шансы на спасение экипажа еще есть. Публикуем мнения океанолога и командира подводного аппарата «Мир-2» о том, могут ли туристы выжить и как достать батискаф со дна океана.
Необорудованный аппарат
По версии океанолога и почетного гидронавта СССР Анатолия Таврического, во время погружения у подводной лодки возникли проблемы с электричеством и пропала звукоподводная связь. После этого судно стало неуправляемым, экипаж должен был сбросить аварийный балласт и всплыть, но по какой-то причине не смог это сделать.
— Далее у меня есть два варианта. Первый — их понесло течением и лодка всплыла где-то далеко, а так как связь пропала, сообщить о своем местоположении они не могут. Второй вариант — они попали в зазор «Титаника», застряли в металлической части и не могут всплыть, — предполагает Таврический.
Гидронавт отметил, что «Титан» не был оснащен необходимым оборудованием: маячками, которые должны включаться в аварийной ситуации и выдавать импульс, аварийными буями, резервными источниками воздуха. По мнению командира глубоководного подводного аппарата «Мир-2», инженера и героя РФ Евгения Черняева, на таком подводном аппарате нельзя было погружаться к «Титанику».
— У них неграмотно сделан корпус: цилиндрический корпус — это очень невыгодная форма для больших глубин. Особенно если лодка сделана из титана, это увеличивает риск. Кроме того, у них не было системы навигации, они не получили сертификат. Даже если бы этот экипаж вернулся, боюсь, трагедия бы всё равно произошла в ближайшем будущем, — говорит эксперт.
«Нужно забыть про деньги и думать о выживании»
Черняев считает, что, несмотря на все обстоятельства, экипаж еще может выжить. Кислород на лодке был рассчитан на четыре дня, но если расходовать его экономно, то люди смогут протянуть еще двое суток.
— Они могут спокойно двое суток лишних еще жить и дышать. Просто нужно миллиардерам забыть про деньги и думать о выживании. Спать, не двигаться, желательно не есть, потому что при этом будет большое потребление кислорода. Можно понемногу пить воды. Но это только в том случае, если аппарат цел, — объясняет он.
По словам инженера, если уровень кислорода упадет до 17%, у туристов начнется кислородное голодание. Они начнут отключаться. Если уровень кислорода не поднимется, то они уже не очнутся.
— Но опять-таки нужен запас времени. Если их найдут, нужно время, чтобы подготовиться к их спасению, — говорит Черняев.
Как достать «Титан»
Черняев также подчеркнул, что достать батискаф со дна океана возможно, но сначала нужно найти сам аппарат и понять, что произошло.
— Если лодка зацепилась за трос и замоталась в нем, могли бы поставить тросорез и отрезать его. Если их тяжелый лист придавил, то есть техника, которая может его поднять. А если нужно просто зацепить аппарат и тащить его положительной плавучестью, к этому надо всплывать и готовиться. Потому что если лодка забалластирована, то нужно сбросить балласт, — объясняет эксперт.
Положительная плавучесть — способность объекта всплыть к поверхности воды при условии, что выталкивающая сила воды больше тяжести объекта.
Инженер рассказывает, что для поднятия «Титана» на лодку нужно поместить тяжелый груз, который потом сбросят для создания положительной плавучести, и установить дополнительный плавучий материал. При этом аппарат можно прибуксировать ближе к поверхности, где водолазы смогут закрепить трос от судна. Но здесь возникает проблема: если на месте находится круизное судно, то затянуть аппарат на него не получится.
— Круизным лайнерам поднимать нечем, у них платформа, а тяжелый аппарат на платформу невозможно затягивать. Она будет перекашиваться.
Действия спасателей будут зависеть от целостности аппарата и слаженных действий экипажа.
Проблемы поисково-спасательной операции
По словам экспертов, проведение поисково-спасательной операции вызывает много вопросов.
Таврический говорит, что реагировать на трагедию нужно было сразу, в день, когда борт перестал выходить на связь. Кроме того, при погружении на такую глубину вместе с «Титаном» должно было отправиться судно-сопровождение.
— Главное — пилот и судно-сопровождение, с которым будет связь. Чуть связь прекратилась — сразу аварийная ситуация, — говорит океанолог.
Черняев отмечает, что не понимает, почему судно еще не нашли.
— Там десять судов на утро было, и телеуправляемые аппараты. Поэтому мне непонятно, как такими усилиями его можно не найти.
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