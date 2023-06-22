Надежда еще есть? Эксперты рассказали, могут ли выжить члены экипажа пропавшего батискафа «Титан»

Необорудованный аппарат

По версии океанолога и почетного гидронавта СССР Анатолия Таврического, во время погружения у подводной лодки возникли проблемы с электричеством и пропала звукоподводная связь. После этого судно стало неуправляемым, экипаж должен был сбросить аварийный балласт и всплыть, но по какой-то причине не смог это сделать.

— Далее у меня есть два варианта. Первый — их понесло течением и лодка всплыла где-то далеко, а так как связь пропала, сообщить о своем местоположении они не могут. Второй вариант — они попали в зазор «Титаника», застряли в металлической части и не могут всплыть, — предполагает Таврический.