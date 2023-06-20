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Тема дняНа Бердском шоссе образовалась пробка из-за ДТП
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На Бердском шоссе образовалась огромная пробка — на дороге столкнулись грузовик и легковушка

Последствия аварии попали на видео

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В аварии никто не пострадал

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В Новосибирске вечером 20 июня на Бердском шоссе грузовик и легковушка не поделили дорогу. В результате на трассе образовалась пробка.

— На Бердском шоссе заблокированы все полосы для движения в сторону Матвеевки из-за столкновения нескольких автомобилей перед пешеходным переходом на остановке «Переулок Дементьева», — сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54».

Судя по данным 2ГИС, пробка растянулась от переулка Дементьева до остановки общественного транспорта «Звездная».

На шоссе заблокированы все полосы для движения в сторону Матвеевки

На шоссе заблокированы все полосы для движения в сторону Матвеевки

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Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, ДТП оформили с материальным ущербом. В аварии никто не пострадал.

Ранее «Тойота» протаранила пять автомобилей в Новосибирске. ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого.

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