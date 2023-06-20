На Бердском шоссе образовалась огромная пробка — на дороге столкнулись грузовик и легковушка

В Новосибирске вечером 20 июня на Бердском шоссе грузовик и легковушка не поделили дорогу. В результате на трассе образовалась пробка.
— На Бердском шоссе заблокированы все полосы для движения в сторону Матвеевки из-за столкновения нескольких автомобилей перед пешеходным переходом на остановке «Переулок Дементьева», — сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54».
Судя по данным 2ГИС, пробка растянулась от переулка Дементьева до остановки общественного транспорта «Звездная».
Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, ДТП оформили с материальным ущербом. В аварии никто не пострадал.
Ранее «Тойота» протаранила пять автомобилей в Новосибирске. ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого.