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Вылетел на встречку и не сбавлял скорость: «Тойота» протаранила пять автомобилей — видео

Момент столкновения попал на камеру регистратора

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Автомобиль выскочил навстречку и не сбавляя скорость протаранил две машины

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В Калининском районе Новосибирска столкнулись шесть автомобилей. Как сообщили спасатели МАСС, водителю «Тойоты» стало плохо, медицинская помощь потребовалась трем людям.

19 июня на улице Богдана Хмельницкого столкнулись три автомобиля. Момент столкновения попал на кадры видеорегистратора, судя по записи, автомобиль «Тойота» вылетел на встречку и врезался в две машины.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Как сообщили спасатели МАСС, авария произошла на Богдана Хмельницкого, 6. Водитель на Toyota RAV-4 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Sunny, пострадало ещё 4 автомобиля, которые ехали в попутном направлении.

Спасатели прибыли на место ДТП через 14 минут. Зажатых в машине не оказалось, медицинская помощь потребовалась трем людям.

По предварительной версии, 72-летнему водителю Toyota RAV-4 стало плохо, он потерял управление.

На месте аварии заметили скорую помощь, также сообщают, что работают спасатели

На месте аварии заметили скорую помощь, также сообщают, что работают спасатели

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Из-за ДТП на улицах Богдана Хмельницкого и Танковая образовался затор. НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Проехать со стороны Танковой сейчас сложно

Проехать со стороны Танковой сейчас сложно

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В начале мая на Димитровском мосту произошло массовое ДТП, водитель «Тойоты» не справился с управлением и вылетел на встречку.

Обновлено. В ГИБДД сообщили, что произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Санни», «Ниссан Ноут», «Ниссан Ноах», а также с припаркованными автомобилем «Тойота Камри» и автомобилем «БМВ Х-5».

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