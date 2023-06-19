Вылетел на встречку и не сбавлял скорость: «Тойота» протаранила пять автомобилей — видео

В Калининском районе Новосибирска столкнулись шесть автомобилей. Как сообщили спасатели МАСС, водителю «Тойоты» стало плохо, медицинская помощь потребовалась трем людям.
19 июня на улице Богдана Хмельницкого столкнулись три автомобиля. Момент столкновения попал на кадры видеорегистратора, судя по записи, автомобиль «Тойота» вылетел на встречку и врезался в две машины.
Как сообщили спасатели МАСС, авария произошла на Богдана Хмельницкого, 6. Водитель на Toyota RAV-4 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Sunny, пострадало ещё 4 автомобиля, которые ехали в попутном направлении.
Спасатели прибыли на место ДТП через 14 минут. Зажатых в машине не оказалось, медицинская помощь потребовалась трем людям.
По предварительной версии, 72-летнему водителю Toyota RAV-4 стало плохо, он потерял управление.
Из-за ДТП на улицах Богдана Хмельницкого и Танковая образовался затор. НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В начале мая на Димитровском мосту произошло массовое ДТП, водитель «Тойоты» не справился с управлением и вылетел на встречку.