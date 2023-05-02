«Не справился с управлением и вылетел на встречку»: что известно о массовоем ДТП на Димитровском мосту

Утреннее массовое ДТП на Димитровском мосту, по информации автоинспекторов, устроил водитель «Тойоты», который не справился с управлением.

— По предварительной информации, 2 мая в 6:45 52-летний водитель «Тойота Ноах» двигался в направлении площади Энергетиков. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Шкодой Рапид», — объяснили в ГИБДД Новосибирска.