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«Не справился с управлением и вылетел на встречку»: что известно о массовоем ДТП на Димитровском мосту

Сейчас он находится в больнице

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Машины получили серьезные повреждения

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Утреннее массовое ДТП на Димитровском мосту, по информации автоинспекторов, устроил водитель «Тойоты», который не справился с управлением.

— По предварительной информации, 2 мая в 6:45 52-летний водитель «Тойота Ноах» двигался в направлении площади Энергетиков. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Шкодой Рапид», — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

«Шкода Рапид» от удара отлетел в «Митсубиси Аутлендер» и «Фольксваген Пассат».

— Пострадали 51-летний водитель «Тойота Ноах» и 36-летний водитель «Шкоды Рапид». Они доставлены в больницу, — объяснили в полиции.

Спасателям МАСС пришлось переворачивать один из автомобилей с помощью пожарной машины.

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