«Не справился с управлением и вылетел на встречку»: что известно о массовоем ДТП на Димитровском мосту

Утреннее массовое ДТП на Димитровском мосту, по информации автоинспекторов, устроил водитель «Тойоты», который не справился с управлением.
— По предварительной информации, 2 мая в 6:45 52-летний водитель «Тойота Ноах» двигался в направлении площади Энергетиков. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Шкодой Рапид», — объяснили в ГИБДД Новосибирска.
«Шкода Рапид» от удара отлетел в «Митсубиси Аутлендер» и «Фольксваген Пассат».
— Пострадали 51-летний водитель «Тойота Ноах» и 36-летний водитель «Шкоды Рапид». Они доставлены в больницу, — объяснили в полиции.
Спасателям МАСС пришлось переворачивать один из автомобилей с помощью пожарной машины.