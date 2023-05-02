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«Перевернули машину с помощью пожарных»: в массовом ДТП на Димитровском мосту пострадали двое — видео работы спасателей

Одного из мужчин перенесли в машину скорой помощи

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Машины получили серьезные повреждения

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В массовом ДТП на Димитровском мосту пострадали два человека в Новосибирске — спасатели оказали помощь двум пострадавшим.

Авария произошла сегодня, 2 мая, около 07:00.

— В аварии пострадали 4 автомобиля, помощь потребовалась двум людям — 52-летнему и 36-летнему мужчинам, — объяснили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске. — Совместно с пожарными была обеспечена противопожарная безопасность транспортных средств и их стабилизация. Так, один из автомобилей лежал на боку и его пришлось переворачивать с помощью пожарного автомобиля.

В ГИБДД Новосибирска на момент публикации не прокомментировали ситуацию.

На выходных в полиции сообщили подробности ночного смертельного ДТП в Новосибирской области — оно произошло из-за незавершенного обгона. Три человека погибли в аварии между ВАЗ-2112 и «Шкодой».

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