«Перевернули машину с помощью пожарных»: в массовом ДТП на Димитровском мосту пострадали двое — видео работы спасателей

В массовом ДТП на Димитровском мосту пострадали два человека в Новосибирске — спасатели оказали помощь двум пострадавшим.
Авария произошла сегодня, 2 мая, около 07:00.
— В аварии пострадали 4 автомобиля, помощь потребовалась двум людям —
В ГИБДД Новосибирска на момент публикации не прокомментировали ситуацию.
На выходных в полиции сообщили подробности ночного смертельного ДТП в Новосибирской области — оно произошло из-за незавершенного обгона. Три человека погибли в аварии между ВАЗ-2112 и «Шкодой».