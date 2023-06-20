На месте крушения «Титаника» пропал батискаф с туристами

В Атлантическом океане пропал батискаф, на котором туристы отправились исследовать обломки «Титаника». Субмарина OceanGate перестала выходить на связь примерно через 1 час 45 минут после погружения — в 05:13 19 июня по московскому времени.
Что известно о пропавшем батискафе и кто находится на борту — смотрите в видео выше.
На борту батискафа было пять человек: два члена экипажа и три туриста. Одним из них может быть британский миллиардер Химиш Хардинг, который в прошлом году в качестве туриста летал в космос. За день до пропажи субмарины он разместил у себя в соцсетях пост:
— Я с гордостью сообщаю, что присоединился к экспедиции OceanGate для участия в их миссии RMS TITANIC в качестве специалиста на подводной лодке, погружающейся к «Титанику», — написал Химиш Хардинг. — Из-за ухудшения погоды эта миссия, скорее всего, станет первым и единственным погружением к «Титанику» в этом году.
Специалисты называют несколько причин того, почему судно могло перестать выходить на связь.
— Есть оптимистичный вариант — возможно, судно потеряло связь с поверхностью и при этом всё еще остается исправным, — высказал свое мнение бывший контр-адмирал ВМС Великобритании Крис Пэрри. — Либо оно могло застрять в обломках «Титаника», и это действительно могло привести к катастрофической аварии.
Запаса кислорода в батискафе на пять человек хватит на 96 часов.
В районе Северной Атлантики США и Канада развернули спасательную операцию. В поисках задействованы самолеты, способные обнаруживать подводные лодки, работают спасательные суда.
Компания OceanGate Expeditions ежегодно проводит погружения к затонувшему лайнеру и исследования его обломков. Для этого батискаф погружается более чем на три тысячи метров. Стоимость такой экскурсии может доходить до 250 тысяч долларов.