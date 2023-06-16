Один погиб, трое пострадали: СК возбудил уголовное дело после ЧП на ТЭЦ-5

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих на
— Днем 16 июня 2023 года на территории
Уголовное дело возбудили по
Всё, что известно об этом происшествии, мы собираем в онлайн-трансляции.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих на
— Днем 16 июня 2023 года на территории
Уголовное дело возбудили по
Всё, что известно об этом происшествии, мы собираем в онлайн-трансляции.
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