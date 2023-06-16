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Один погиб, трое пострадали: СК возбудил уголовное дело после ЧП на ТЭЦ-5

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

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На месте ЧП работает следователь

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих на ТЭЦ-5. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

— Днем 16 июня 2023 года на территории ТЭЦ-5 в ходе проведения чистки резервуара сотрудниками подрядной организации произошло воспламенение технической жидкости. В результате полученных повреждений один человек погиб, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь, — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас на месте ЧП работает следователь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Всё, что известно об этом происшествии, мы собираем в онлайн-трансляции.

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Погиб рабочийТЭЦ-5Новосибирск
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